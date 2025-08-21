Hai chị em nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bị phóng hỏa

Được biết, khoảng 6h sáng 17/8, tại một phòng trọ ở Tây Ninh, người cha (không sống chung với vợ con) đã đổ xăng khắp phòng ngủ trên tầng 1, sau đó châm lửa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khiến cả gia đình chịu thương tích nghiêm trọng. Người thân đã nhanh chóng đưa hai bé đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố để cấp cứu.

Tình trạng hai bé lúc nhập viện vô cùng nghiêm trọng.

Tình trạng hai bé lúc nhập viện vô cùng nghiêm trọng. Bé trai 5 tuổi: Bỏng độ II-III chiếm đến 70-75% cơ thể, từ đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết. Bé đang sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu 175 lần/phút, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.

Bé gái 13 tuổi: Bỏng độ II-III khoảng 45-50% cơ thể, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng.

Được biết, hai chị em đang sống bên mẹ sau cuộc ly hôn của cha mẹ, bỗng chốc trở thành nạn nhân của một hành động tàn nhẫn từ chính người cha gây ra.

