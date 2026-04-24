Vụ ngộ độc thực phẩm ở Diễn Châu: Nhiều bệnh nhân xuất viện

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, đến sáng 24/4, tổng số ca có biểu hiện ngộ độc nghi sau khi ăn bánh mì đã ghi nhận là 63 trường hợp.

Nhiều bệnh nhân sức khỏe ổn định, được làm thủ tục xuất viện.

Trong đó, 38 bệnh nhân đã được cho xuất viện sau khi sức khỏe ổn định. Hiện còn 21 người đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện, song tình trạng đều tiến triển tích cực và dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục ra viện trong ngày.

Ngoài ra, 4 trường hợp được chuyển lên tuyến trên để điều trị chuyên sâu, đến nay cũng đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Đại diện bệnh viện cho biết, các bệnh nhân nhập viện chủ yếu với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, kèm theo mệt mỏi, chóng mặt. Nhờ được cấp cứu và điều trị kịp thời, phần lớn đã nhanh chóng hồi phục.

Hiện các mẫu bệnh phẩm liên quan đã được gửi tới Viện Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm quốc gia để phân tích, xác định nguyên nhân cụ thể của vụ ngộ độc.

Trước đó, từ ngày 17/4, nhiều người dân trên địa bàn xã Diễn Châu sau khi ăn bánh mì đã xuất hiện các dấu hiệu nghi ngộ độc và phải nhập viện điều trị.

Ngay khi sự việc xảy ra, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc, tiến hành lấy mẫu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và triển khai các biện pháp xử lý, nhằm sớm làm rõ nguyên nhân và bảo đảm an toàn cho người dân.

