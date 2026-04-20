Đã có 62 người nhập viện nghi ng.ộ đ.ộc thực phẩm tại Nghệ An

Theo ông Hồ Ngọc Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, trong số 62 bệnh nhân đang điều trị, có 57 người cho biết đã sử dụng bánh mì tại một trong hai tiệm gồm Quỳnh bakery (khối 4, xã Diễn Châu – trước đây treo biển “Lò bánh mỳ nóng Sơn Quỳnh”) và tiệm bánh mì Quỳnh (xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu). 5 bệnh nhân còn lại không ăn bánh mì nhưng đều nhập viện với các biểu hiện nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu.

Trước đó, từ sáng 17/4 đến sáng 18/4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu đã tiếp nhận 28 bệnh nhân với các triệu chứng tương tự. Trong số này, đa số cho biết đã ăn bánh mì tại một trong hai cơ sở nêu trên. Các bệnh nhân được phân bổ điều trị tại nhiều khoa, gồm 19 ca tại Khoa Truyền nhiễm, 3 ca tại Khoa Nội, 1 ca tại Khoa Sản và 5 ca tại Khoa Nhi.

Trong ngày 19/4 và đến trưa 20/4, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận thêm 34 trường hợp nhập viện, đều có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm; trong đó xác định đa số bệnh nhân có sử dụng bánh mì tại 2 cơ sở trên.

Đến 15h cùng ngày, đã có 5 bệnh nhân được xuất viện; các trường hợp còn lại sức khỏe đã ổn định, chưa ghi nhận ca diễn biến nặng.

Liên quan vụ việc, sáng 19/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế Nghệ An khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc; đồng thời lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Tối 19/4, Sở Y tế Nghệ An cũng có văn bản đề nghị những người đã sử dụng bánh mì tại Quỳnh bakery và tiệm bánh mì Quỳnh (xã Diễn Châu) trong các ngày 16–17/4 chủ động theo dõi sức khỏe, kịp thời đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngộ độc.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV