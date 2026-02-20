Nhận diện sớm triệu chứng ngộ độc thực phẩm dịp Tết

Bánh chưng sau khi hút chân không có thể để được khoảng 5 - 10 ngày ở nhiệt độ thường và 20 ngày trong tủ lạnh. Ảnh minh hoạ: vietnam_discovery_travel.

Tết là giai đoạn "nóng" của các ca ngộ độc thực phẩm do thói quen bảo quản sai cách như để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá lâu, hâm đi hâm lại nhiều lần hay để lẫn đồ sống - chín gây nhiễm chéo.

Mọi người cần kiên quyết loại bỏ thực phẩm khi thấy dấu hiệu biến sắc, mùi lạ hoặc nhớt bất thường, bởi đây là môi trường lý tưởng cho các "hung thần" như Salmonella, E. coli (gây tiêu chảy cấp), độc tố Botulinum (trong đồ hộp, đồ muối lỏng lẻo gây liệt cơ) hay nấm mốc Aflatoxin (trong các loại hạt, bánh chưng mốc gây hại gan) sinh sôi. Đặc biệt, có những loại độc tố của tụ cầu vàng vẫn tồn tại bền vững ngay cả khi bạn đã đun sôi lại thực phẩm.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, triệu chứng ngộ độc thực phẩm có thể xuất hiện sau vài giờ đến một ngày sau khi ăn. Các biểu hiện thường gặp gồm đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, mệt mỏi. Một số trường hợp có thể kèm theo đau đầu, chóng mặt, mất nước do nôn và tiêu chảy nhiều lần. Trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền là nhóm dễ diễn tiến nặng hơn.

“Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc, người dân cần ngừng sử dụng thực phẩm nghi ngờ và đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời”, bác sĩ Hương khuyến cáo.

Để hạn chế nguy cơ ngộ độc, người dân lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản đúng cách và sử dụng trong thời gian phù hợp. Thực phẩm đã nấu chín nên được bảo quản trong ngăn mát và dùng trong vòng 24-48 giờ, không để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ.

Bên cạnh đó, cần phân loại riêng thực phẩm sống và chín, đựng trong hộp kín để tránh nhiễm khuẩn chéo. Chủ động phòng ngừa từ khâu lựa chọn, chế biến đến bảo quản là yếu tố quan trọng giúp mỗi gia đình đón Tết an toàn, hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Tác giả: Nguyễn Thuận

Nguồn tin: znews.vn