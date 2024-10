Vụ iFan nhận iPhone 16 Pro Max không hộp: Máy mới đã về, kèm voucher

Liên quan tới vụ một người tiêu dùng tên Tùng đặt mua iPhone 16 Pro Max trực tiếp tại Apple Store Online nhưng khi nhận máy chỉ có hộp rỗng, ngày 25/10, iFan này đã nhận được chiếc iPhone 16 Pro Max 256GB màu titan sa mạc như sản phẩm anh đã đặt trước đó. Kèm theo còn có một voucher mua hàng trên Apple Store Online trị giá 1 triệu đồng.

Đơn hàng iPhone 16 Pro Max thay thế cho đơn hàng chỉ có hộp rỗng, vừa tới tay anh Tùng. (Ảnh: NVCC)

Như vậy, sản phẩm mới đã tới tay anh Tùng sớm hơn so với dự kiến (đầu tháng 11/2024) của đơn hàng mà Apple tự tạo lại để thay thế cho anh. Đáng chú ý, sản phẩm mới vẫn được đơn vị Giao Hàng Tiết Kiệm chuyển phát cho anh Tùng. Đây là công ty đã giao chiếc hộp iPhone rỗng cho anh hôm 19/10.

Tuy nhiên, phía Apple và Giao Hàng Tiết Kiệm đều chưa công bố thông tin chi tiết tại sao đơn hàng đầu tiên chỉ là hộp rỗng, vấn đề xảy ra ở khâu nào, lỗi của ai,... khiến các iFan tại Việt Nam tỏ ra khá rén khi muốn mua iPhone qua Apple Store Online trong thời gian tới.

Your browser does not support the video tag.

Hộp đựng iPhone 16 Pro Max bị bóc seal từ trước, không có máy bên trong. (Nguồn: NVCC)

Trước đó, giới công nghệ Việt xôn xao về vụ việc anh Tùng đặt mua iPhone 16 Pro Max 256GB màu titan sa mạc qua Apple Store Online. Tới ngày 19/10, anh Tùng nhận đơn hàng và có quay clip khi mở hộp, thật bất ngờ khi đây chỉ là hộp không ruột.

Theo chia sẻ của anh Tùng, kiện hàng khi tới tay anh đã có dấu hiệu bị cậy mở từ trước. Mặc dù hộp carton bên ngoài còn nguyên seal nhưng cạnh bên có dấu hiệu từng bị bung mở. Bên trong hộp carton này là hộp iPhone 16 Pro Max vấy bẩn, đã bị xé seal và không có chiếc iPhone 16 Pro Max 256GB mà anh đang mong chờ.

Sau khi tra theo số IMEI trên hộp máy, anh Tùng phát hiện chiếc iPhone 16 Pro Max đúng ra thuộc sở hữu của mình, đã được kích hoạt bảo hành từ trước đó 2 ngày (ngày 17/10) mà không rõ ai đã làm.

Liên quan tới sự việc này, cập nhật tới truyền thông, anh Tùng cho biết, Apple đã tự tạo đơn hàng khác để gửi lại cho anh một chiếc iPhone 16 Pro Max 256GB màu titan sa mạc như anh đặt hàng. Tuy nhiên, thời gian nhận hàng dự kiến phải tới đầu tháng 11, khiến anh chưa thật sự hài lòng vì phải chờ lâu.

Tại Việt Nam, iPhone 16 Pro Max 256GB màu titan sa mạc là phiên bản "hot" của năm 2024 có giá chính thức 34,99 triệu đồng. Cho tới hiện tại, dù iPhone 16 series đã có nhiều đợt về hàng tại Việt Nam nhưng iPhone 16 Pro Max 256GB màu titan sa mạc vẫn liên tục khan hàng.

Bình luận về sự việc này, bà Ánh Hồng - Giám đốc Marketing của 24hStore nhận định: Sự cố anh Tùng phát hiện hộp đựng iPhone 16 Pro Max bị bẩn, mất seal, không còn máy bên trong và cách giải quyết của Apple Store Online cho thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong suốt quá trình mua sắm, đặc biệt là với các sản phẩm có giá trị cao như iPhone.

"Apple Store đã xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng khi gửi lại đơn hàng và tặng voucher cho anh Tùng. Đây là dấu hiệu cho thấy Apple rất coi trọng việc bảo vệ khách hàng. Tuy nhiên, việc giao hàng gặp sự cố có thể xuất phát từ phía đơn vị vận chuyển, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn các đối tác vận chuyển uy tín và nên mua bảo hiểm toàn giá trị máy để giảm thiểu rủi ro", bà Ánh Hồng nói.

Lời khuyên từ bà Ánh Hồng dành cho người mua hàng là hãy cẩn trọng khi mua các sản phẩm có giá trị lớn, luôn theo dõi sát sao quá trình giao nhận, ghi hình quá trình mở hàng và khui seal đầy đủ để tránh đôi chối cũng như bất lợi sau này nếu chẳng may gặp sự cố. Đồng thời, khách hàng nên ưu tiên chọn những cửa hàng hoặc hệ thống uy tín, có chính sách bảo hiểm và đổi trả rõ ràng.

Tác giả: An An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn