Vụ chặn đầu, khoá đuôi xe trong ngõ: Tài xế thừa nhận đã sai

Tối 19.2, thông tin từ Công an phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan công an đã mời anh N.V.L. và chị Đ.T.H, là chủ ô tô Toyota màu trắng đỗ trong ngõ, đến trụ sở làm việc. Tại đây, hai người thừa nhận hành vi của mình là sai, thiếu ý thức khi tham gia giao thông.

Công an phường Trần Phú làm việc với tài xế N.V.L.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ những nội dung liên quan.

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 10h20 ngày 18.2 (mùng 2 Tết) anh P.A.T. (SN 1997, quê Hà Tĩnh) lái ô tô chở người thân đi chúc Tết họ hàng tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

Khi rẽ vào ngõ 71, anh phát hiện một ô tô Toyota màu trắng đỗ chiếm quá nửa mặt đường khiến xe không thể di chuyển. Anh xuống tìm chủ xe nhưng không thấy nên bấm còi báo hiệu.

Ít phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện nhận là chủ xe. Theo phản ánh của anh T, khi được đề nghị di chuyển xe vào lề, người này cho rằng, khu vực được phép đỗ và buông lời thách thức.

Hình ảnh chiếc xe ô tô đen bị tài xế N.V.L. chắn đầu, khoá đuôi không cho di chuyển

Không lâu sau, người đàn ông điều thêm một xe Ford đỗ phía sau, chặn lối ra khiến xe của anh T. bị kẹp hai đầu. Sau đó, người này khóa cửa rời đi. Anh T. buộc phải liên hệ cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an phường Trần Phú có mặt, tuyên truyền vận động, song người này vẫn không hợp tác và có lời nói thách thức. Đến khoảng 13h20 cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Trần Phú yêu cầu di dời xe chặn đầu để anh T. rời khỏi ngõ sau hơn 3 tiếng mắc kẹt.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội gây "nóng" dư luận. Đại đa số tài khoản Facebook đều bức xúc trước những phát ngôn khá "sốc" và văn hoá khi tham gia giao thông của tài xế N.V.L.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: baovanhoa.vn