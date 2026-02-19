Tài xế đậu xe 'khóa đầu, khóa đuôi' ngõ nhỏ, thách 'ai cẩu được cứ cẩu, phạt 100 triệu không sao'

Lực lượng công an đến hiện trường để giải quyết sự việc - Ảnh: A.T.

Theo anh P.A.T. (sinh năm 1997, quê Hà Tĩnh), khoảng 10h20 cùng ngày, anh cùng người thân đến chúc Tết họ hàng tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (Hà Tĩnh).

Khi rẽ vào ngõ 71 đường Quang Lĩnh, anh phát hiện một ô tô Toyota màu trắng đỗ chiếm quá nửa mặt đường, khiến xe anh không thể tiếp tục di chuyển.

Anh T. cho biết đã xuống xe tìm thông tin liên hệ chủ xe Toyota nhưng không thấy nên bấm còi để báo hiệu. Ít phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện và nhận là chủ xe.

Theo phản ánh của anh T., khi được đề nghị di chuyển xe gọn vào lề để các xe khác đi qua do ngõ nhỏ, người đàn ông này nói khu vực trên được phép đỗ xe và có lời lẽ thách thức, nói rằng "ai cẩu được thì cứ cẩu", đồng thời khẳng định việc đỗ xe tại đây cả ngày là bình thường.

Chưa dừng lại, ít phút sau, người đàn ông trên tiếp tục lái thêm một xe Ford đỗ phía sau, chặn lối ra, khiến xe của anh T. bị kẹp giữa hai đầu, không thể tiến hoặc lùi, rồi khóa xe rời đi.

Anh T. buộc phải trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an phường Trần Phú đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận và xử lý vụ việc.

Theo nội dung video được chia sẻ, dù lực lượng chức năng tuyên truyền và đề nghị di chuyển xe, người đàn ông trên vẫn chưa hợp tác, tiếp tục có lời lẽ thách thức và cho rằng "phạt 100 triệu đồng cũng không sao".

Đến khoảng 13h20 cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Trần Phú có mặt, yêu cầu di dời chiếc xe trắng đang chặn đầu để anh T. có thể rời khỏi khu vực, tiếp tục di chuyển.

"Xe tôi bị chặn hơn 3 tiếng, rất may có lãnh đạo Công an phường Trần Phú xuống xử lý tôi mới ra được khỏi khu vực trên. Vị lãnh đạo trên cũng cho biết thêm sau kỳ nghỉ Tết sẽ mời tôi đến tường trình lại sự việc để xem xét, xử lý sự việc trên theo đúng quy định của pháp luật" - anh T. chia sẻ thêm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 19-2, một lãnh đạo Công an phường Trần Phú (Hà Tĩnh) cho biết đã nắm bắt được sự việc. Đồng thời vị này nêu quan điểm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: L.M

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ