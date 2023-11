Vụ 47 tỷ tiền gửi ở Sacombank biến mất: Công an ra kết luận điều tra gây bất ngờ

Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố vụ án “tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh – chi nhánh Khánh Hòa.

Trong kết luận, cơ quan công an đã đề cập đến đơn thư cầu cứu của bà Hồ Thị Thùy Dương (phường Cam Phú, TP. Cam Ranh) về việc mất số tiền 46,9 tỷ đồng trong tài khoản cá nhân mở tại Sacombank Cam Ranh.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, theo tài liệu do Sacombank cung cấp, các chứng từ liên quan đến tổng số tiền 46,9 tỷ đồng đã được khách hàng Hồ Thị Thùy Dương ký đầy đủ, chữ ký khớp đúng với chữ ký đã đăng ký tại Sacombank. Do đó, không có căn cứ để cơ quan công an xem xét giải quyết trong vụ án này.

Trước đó, bà Hồ Thị Thùy Dương đã tố cáo về việc số tiền 46,9 tỷ đồng trong tài khoản cá nhân của bà bị các cán bộ thuộc phòng giao dịch Cam Ranh đã sử dụng nghiệp vụ rút tiền trái phép.

Cụ thể vào tháng 5/2022, bà Dương phát hiện ra tài khoản của bà bị thiếu hụt tiền nên đề nghị ngân hàng Sacombank trích lục sao kê từ ngày 1/5/2022 để đối chiếu các giao dịch. Tuy các giao dịch này được thực hiện nhưng không có tin nhắn báo về điện thoại biến động của tài khoản.

Sau này qua sao kê, bà Dương phát hiện có 12 giao dịch rút tiền và chuyển khoản, mà những khoản giao dịch này bà không hề thực hiện bằng việc rút tiền trực tiếp tại quầy hay sử dụng hình thức chuyển khoản điện tử (internet banking). Tổng số tiền của 12 giao dịch trên tương ứng với số tiền thâm hụt đã được kiểm tra nhiều lần lên tới 46,9 tỷ đồng.

Trong sao kê thể hiện có 9 giao dịch rút tiền mặt nhưng thời gian thực hiện giao dịch toàn là các cung giờ 18h-21h. Đây là điều vô lý bởi khoảng thời gian này, các ngân hàng đều đóng cửa.

Liên quan đến 2 giao dịch mà bà Dương cho rằng mình bị mất tiền, Sacombank cho biết có đầy đủ chứng từ có chữ ký nhận tiền của bà Dương, bao gồm 9 phiếu nhận tiền mặt và 3 ủy nhiệm chi. Toàn bộ các tài liệu này đã được Sacombank chuyển giao cho Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa.

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 5 bị can vi phạm pháp luật tại Phòng giao dịch Cam Ranh

Cụ thể, bị can Võ Việt Luân (43 tuổi, cựu phó giám đốc chi nhánh Sacombank Khánh Hòa kiêm trưởng phòng giao dịch Cam Ranh) bị truy tố tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

4 bị can cùng làm việc ở phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh gồm Nguyễn Thị Thanh Hà (44 tuổi, cựu phó phòng giao dịch), Ngô Thị Hồng Nhạn (42 tuổi, cựu thủ quỹ), Nguyễn Trà My (24 tuổi, cựu giao dịch viên) và Ngô Nữ Hồng Hải (26 tuổi, cựu giao dịch viên) cùng bị truy tố tội "tham ô tài sản".

Theo kết luận điều tra, năm 2022, trong thời gian giữ chức vụ, Võ Việt Luân thông đồng, cấu kết, che giấu cho Nguyễn Thị Thanh Hà làm trái quy định trong hoạt động ngân hàng, sử dụng thông tin tài khoản thanh toán và tài khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Sacombank Cam Ranh để lập khống hồ sơ, chứng từ rút tiền từ ngân hàng nhằm phục vụ mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho Sacombank hơn 17,3 tỷ đồng.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: vietnamfinance.vn