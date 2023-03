Khách hàng mất 46,9 tỉ đồng ở Sacombank đề nghị rút 25 tỉ đồng

Ngày 19-3, bà Hồ Thị Thùy Dương (ngụ TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã đề nghị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho rút 25 tỉ đồng thuộc số tiền 46,9 tỉ đồng trong tài khoản của bà mở tại Phòng Giao dịch Cam Ranh - Sacombank Khánh Hòa.

Theo bà Dương, luật sư Nguyễn Văn Trình, Trưởng ban Pháp chế được Sacombank ủy quyền, đã gọi điện đề nghị bà thương lượng, giải quyết vụ mất 46,9 tỉ đồng sau khi bà gửi đơn cầu cứu lên Bộ Công an. Ông Trình đề nghị bà có đơn để ngân hàng giải quyết theo nguyện vọng.

Sau đó, bà Dương có đơn đề nghị ngày 21-3, phía ngân hàng trả 25 tỉ đồng từ tài khoản của bà. Còn 21,9 tỉ đồng, bà đề nghị mở một sổ tiết kiệm tại Sacombank mang tên Hồ Thị Thùy Dương, với thời hạn 4 tháng. Đến thời hạn rút tiền đề nghị, ngân hàng hoàn trả gốc và lãi theo quy định kể từ ngày bị tạm giữ số tiền trên.

Một lãnh đạo chi nhánh Sacombank Khánh Hòa xác nhận Phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh đã nhận được giấy đề nghị rút tiền của bà Dương.

Trong khi đó, theo thông cáo báo chí hôm 17-3, Sacombank cho rằng bà Dương cung cấp thông tin một chiều, chưa đầy đủ và phản ánh không đúng bản chất sự việc. Kiểm tra hồ sơ, ngân hàng này phát hiện có bằng chứng vay mượn, hợp tác làm ăn ngoài xã hội giữa bà Dương và một số cá nhân nguyên là cán bộ, nhân viên Phòng Giao dịch Cam Ranh trong nhiều năm. Đối với 12 giao dịch mà bà Dương tố bị mất tiền, Sacombank khẳng định có đầy đủ chứng từ có chữ ký nhận tiền của bà Dương, bao gồm 9 phiếu nhận tiền mặt và 3 ủy nhiệm chi. Các tài liệu này đã được Sacombank chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, tháng 5-2022, bà Dương phát hiện tài khoản của mình tại Phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh bị mất tiền và đề nghị ngân hàng trích lục sao kê. Kết quả, có tổng cộng 12 giao dịch (9 giao dịch rút tiền mặt và 3 giao dịch chuyển khoản) diễn ra từ ngày 4-5 đến 14-6-2022, với số tiền 46,9 tỉ đồng. Tất cả giao dịch đều diễn ra trong khoảng thời gian từ 18 đến 21 giờ, ngoài giờ hành chính.

Bà Dương khẳng định không ủy quyền hoặc cho ai thay mặt mình để thực hiện các giao dịch này. Do phía Sacombank không thực hiện việc trả lại tiền nên bà Dương đã gửi đơn kêu cứu đến Ngân hàng Nhà nước và Cơ quan CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an).

Trước đó, tháng 11-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thanh Hà (47 tuổi, nguyên Phó phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh) và bà Ngô Thị Hồng Nhạn (41 tuổi, nguyên thủ quỹ Phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh) để điều tra về tội tham ô tài sản.

Cùng bị khởi tố về tội danh trên nhưng được cho tại ngoại là Nguyễn Trà My (23 tuổi) và Ngô Nữ Hồng Hải (47 tuổi), nguyên giao dịch viên Phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 8-2022, do cần tiền, Nguyễn Thị Thanh Hà đã tự ý sử dụng thông tin khách hàng (số tài khoản, số thẻ tiết kiệm) và nhiều lần chỉ đạo Ngô Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải làm hồ sơ tín dụng khống (vay tiền với tài sản đảm bảo là các thẻ tiết kiệm của khách hàng), mục đích để làm chứng từ khống tất toán và rút tiền từ thẻ tiết kiệm của khách hàng. Qua đó, các bị can này chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng và khách hàng.

