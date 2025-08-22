Hà Tĩnh chuẩn bị đấu giá 1.663 chai rượu ngoại

Ngày 18/8, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Minh Nhật (ở Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp đưa 1.663 chai rượu nhãn hiệu nước ngoài là tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước ra tổ chức đấu giá.

Theo đó, lô tài sản này chủ yếu là các loại có nhãn hiệu như: Chivas regal 18, Royal salute 21; The Glenliviet, Black label; Red label; The Singleton 12...

Ảnh minh hoạ.

Được biết, nguồn gốc số tài sản trên là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, sung quỹ Nhà nước được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Giá khởi điểm của lô rượu nhãn hiệu nước ngoài này là hơn 1,4 tỷ đồng, chưa bao gồm các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác.

Để tham gia đấu giá, người đấu giá phải đặt tiền trước 200 triệu đồng; 200.000 đồng/hồ sơ. Hình thức, phương thức là đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp qua đường bưu chính, phương thức trả giá lên. Mỗi bước giá 30 triệu đồng.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 13/8 đến 25/8. Việc công bố giá thực hiện vào ngày 28/8 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh Nhật.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn