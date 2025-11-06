Chốt 23 cầu thủ, HLV Kim Sang Sik chưa vội gọi Đỗ Hoàng Hên lên tuyển Việt Nam

Đỗ Hoàng Hên (trái) chưa được trao cơ hội thử chân ở tuyển Việt Nam - Ảnh: CLB HÀ NỘI

Chiều 6-11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận tái đấu Lào thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Bản danh sách gồm có 23 cầu thủ, đa số là gương mặt quen thuộc từng chinh chiến ASEAN Cup 2024 và số ít là tân binh.

Trong đó có thể kể đến Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Phạm Tuấn Hải...

Một số cầu thủ được gọi trở lại sau vài đợt vắng mặt trước đó là thủ môn Nguyễn Đình Triệu, hậu vệ Phan Tuấn Tài, tiền vệ Lê Văn Đô, Trần Bảo Toàn và đặc biệt là tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Trong nhóm tân binh, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo và tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường.

Khổng Minh Gia Bảo sinh năm 2000, đang thi đấu ổn định ở hàng thủ Công An TP.HCM, giúp đội đứng thứ 5 V-League 2025 - 2026.

Nguyễn Trần Việt Cường cũng sinh năm 2000, từng được HLV Park Hang Seo gọi lên U23 Việt Nam trước đây. Mùa trước anh ghi tới 26 bàn sau 32 trận cho Becamex Bình Dương (tên gọi cũ của Becamex TP.HCM) ở các đấu trường. Mùa này anh cũng đang thường xuyên tỏa sáng trong màu áo đội bóng đất Thủ.

Chiến lược gia người Hàn chưa gọi cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên vì anh chưa đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Việt Nam theo quy định của FIFA. Ông cũng không gọi thủ thành Nguyễn Filip và tiền vệ Nguyễn Đức Chiến.

Đợt tập trung này diễn ra trùng thời điểm với giai đoạn hội quân trọng điểm của đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33, vì vậy một số nhân tố trẻ nổi bật từng góp mặt ở đội tuyển quốc gia trong các đợt tập trung trước không xuất hiện lần này.

Dù vậy, HLV Kim Sang Sik vẫn giữ được sự ổn định về lực lượng, kết hợp hài hòa giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm và những gương mặt đang đạt phong độ cao tại CLB.

Ngoài ra, sự trở lại của Nguyễn Xuân Son cũng được xem là tín hiệu tích cực cho hàng công. Đến thời điểm này, Xuân Son đã bình phục hoàn toàn và sẵn sàng tái xuất trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Danh sách 23 cầu thủ tuyển Việt Nam - Ảnh: VFF

