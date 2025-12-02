Danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự SEA Games 33

Thể thao

HLV trưởng Kim Sang Sik đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33 sau khi đánh giá phong độ và mức độ đáp ứng chiến thuật của từng cầu thủ.