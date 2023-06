Nghệ An: Voi rừng xuất hiện, vào nhà dân lục tìm đồ ăn giữa đêm

Your browser does not support the video tag.

Clip: Voi rừng xuất hiện ở Nghệ An, làm hư hỏng nhiều tài sản.

Chiều 11/6, ông Lương Văn Biết, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, rạng sáng cùng ngày, có một con voi rừng bất ngờ xuất hiện ở khu vực nhà dân trên địa bàn xã Nam Sơn.

Sau khi phá một số hoa màu trong vườn, con voi này đi thẳng vào ngôi nhà sàn của người dân để lục tìm thức ăn. Để tìm được thức ăn, con voi này đã quật đổ một số tấm gỗ của người dân dự trữ bên dưới nhà sàn. Sau khi tìm thấy một cây chuối, voi vừa tha đi vừa ăn rồi rời khỏi ngôi nhà.

Phát hiện voi về bản, người dân địa phương đã hô hoán nhau tìm cách xua đuổi. Đến sáng cùng ngày, con voi này đã quay trở lại rừng.

Chủ tịch UBND xã Nam Sơn cho biết, đây là con voi sinh sống trên một cánh rừng ở khu vực này đã hàng chục năm qua. Đây cũng là con voi rừng duy nhất còn lại ở huyện Quỳ Hợp.

“Thỉnh thoảng, con voi này xuống phá rau màu tìm thức ăn chứ không hại người. Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng liên tục tuyên truyền để người dân cảnh giác và tìm cách xua đuổi voi an toàn mỗi khi voi xuống tìm thức ăn”, ông Biết nói.

