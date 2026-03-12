Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, tạm giữ 30 đối tượng

Trước đó, Tổ công tác thuộc Đội 4 - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp Công an xã Thái Mỹ kiểm tra một ô tô lưu thông trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện Võ Minh Thịnh (33 tuổi) cùng tang vật hơn 7kg ma túy các loại được cất giấu trong xe.

Vụ việc được cơ quan điều tra nhanh chóng mở rộng bắt giữ các đối tượng: Từ Thanh Thiện Tân, Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh giữ vai trò chủ chốt cùng hơn 26 đối tượng khác trong đường dây.

Các đối tượng liên quan tới đường dây buôn bán ma túy

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng trên đã nhận ma túy từ khu vực biên giới tiếp giáp Campuchia và tỉnh Tây Ninh, sau đó mang về các xã thuộc tỉnh Tây Ninh tiếp giáp TP.HCM cất giấu, phân chia và giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Trong đó, Võ Minh Thịnh giữ vai trò điều hành chính, trực tiếp nhận và phân phối ma túy; Từ Thanh Thiện Tân; Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh tham gia hỗ trợ cất giấu, đóng gói và vận chuyển ma tuý giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Hiện PC04 đã tạm giữ 30 đối tượng để điều tra về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ hơn 17kg ma túy các loại, gần 1000 viên thuốc lắc, 60 gói nước.

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: vov.vn