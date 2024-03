Vợ bỏ kim cương trong bọc giấy, chồng tưởng rác mang vứt, nháo nhào bới rác trong đêm

Đội lao công và vợ chồng chị M.T. bới rác tìm kim cương thất lạc trong đêm - Ảnh: NVCC

Sáng 11-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Hoàng Ngọc - trưởng ban quản trị chung cư Vinhomes West Point (Nam Từ Liêm, Hà Nội) - cho biết tại tòa nhà vừa xảy ra một sự việc hy hữu, khi một người đàn ông sống tại tòa nhà cầm kim cương của vợ cất trong bọc giấy đem đi vứt vì tưởng là rác.

Theo anh Ngọc, sự việc xảy ra vào tối 7-3. Lúc 18h30, anh nhận điện thoại nhờ hỗ trợ từ một cư dân do mất nhẫn và bông tai kim cương.

Chị M.T. (sinh năm 1993) - cư dân tòa nhà - cho biết chồng của mình đã bỏ nhầm hai chiếc nhẫn và đôi bông tai kim cương mà chị cất trong bọc vào túi rác vào đêm 6-3.

Tiếp nhận thông tin, anh Ngọc đã báo với ban quản lý chung cư. Ngay trong đêm, ban quản lý đã cử đội ngũ an ninh kiểm tra camera an ninh hoạt động của xe rác và liên hệ đội lao công hỗ trợ tìm đồ cho cư dân.

Sau đó đội lao công đã gọi điện cho chị M.T. hỏi thông tin màu sắc túi rác, thời điểm đổ rác. Quá trình kiểm tra cho thấy túi rác của nhà chị T. vẫn còn lưu kho và chuẩn bị chở đi đổ trong 30 phút tới.

Hai chiếc nhẫn và bông tai có đính kim cương mà chị M.T. tìm lại được trong đống rác - Ảnh: NVCC

Đội lao công đã đưa các thùng rác của tòa nhà ra ngoài để bới lên tìm tài sản. Chị M.T. cùng chồng cũng trực tiếp bới rác tìm bọc kim cương.

Ngoài ra, đội bảo vệ tòa nhà cũng hỗ trợ bới rác cùng cư dân.

"Sau khi thấy đúng túi rác nhà mình, tôi bới tìm lần đầu nhưng không thấy trang sức. Tôi bới tìm kỹ hơn thì phát hiện một chiếc bông tai. Lúc sau chồng tôi tìm thấy 2 chiếc nhẫn và một bông tai nữa ở dưới đáy túi rác.

Tìm lại được trang sức, chúng tôi và đội lao công thở phào cười trong vui mừng. Thật sự biết ơn và cảm ơn phía tòa nhà và đội lao công đã hỗ trợ gia đình chúng tôi quá nhiệt tình, trách nhiệm" - chị T. kể lại.

Chị T. cho biết thêm sau khi tìm lại được tài sản, gia đình có mua trái cây và gửi tiền mặt cảm ơn đại diện tòa nhà và đội ngũ lao công, bảo vệ đã hỗ trợ.

Tuy nhiên, phía tòa nhà chỉ nhận trái cây, bởi quy định không được nhận tiền của cư dân. Cảm thấy áy náy, chị T. đã đặt mua đồ ăn, gửi đến ban quản lý, ban quản trị, đội ngũ an ninh và lao công để bày tỏ sự biết ơn.

Do con ốm nên chưa kịp cất kim cương Chị T. cho biết ngày 6-3 mình có việc đi ra ngoài nên lấy kim cương ra đeo. Bình thường sau khi sử dụng, chị sẽ lau rửa kim cương, thấm giấy khô, chờ đến khi trang sức khô hẳn mới đem cất. Tuy nhiên vì tối 6-3 do bận chăm con trai 4 tuổi bị ốm, chị chưa kịp cất bộ trang sức để trên bàn trang điểm. Chiều hôm sau, chợt nhớ ra sự việc, chị đến bàn trang điểm thì không thấy tài sản. Nghĩ chồng nhầm trang sức là rác nên đem vứt, chị vội gọi anh về nhà, đồng thời liên hệ ban quản trị tòa nhà nhờ giúp đỡ.

Tác giả: PHẠM TUẤN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ