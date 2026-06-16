V.League Awards 2025/26: Quang Hải, Đình Bắc được vinh danh

Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch HĐQG Công ty VPF - Trần Anh Tú phát biểu. Ảnh: Đức Cường

CLB Công an Hà Nội (CAHN) áp đảo danh hiệu

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ VHTT&DL - Hoàng Đạo Cương; Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam - Lê Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF), Chủ tịch HĐQT Công ty PVF - Trần Anh Tú; Phó Chủ tịch VFF - Nguyễn Xuân Vũ; Ủy viên thường trực BCH VFF, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty VPF – Nguyễn Quốc Hội; Ông Lê Văn Thành - Ủy viên BCH VFF, Chủ tịch - Giám đốc Cty CP Động Lực; Ông Mai Đức Chung - Phó Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc Gia; ông Vũ Khắc Sơn – TBT Tạp Chí Bóng đá; cùng đại diện các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành.

CLB CAHN áp đảo danh hiệu ở Gala. Ảnh: Đức Cường

Phát biểu tại Gala, Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF Trần Anh Tú chia sẻ: “Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã không ngừng đổi mới, từng bước khẳng định vị thế, nâng cao chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức và giá trị thương mại của các giải đấu. Những thành quả đạt được hôm nay là kết tinh từ sự nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ những người làm bóng đá, cùng sự đồng hành của các cơ quan quản lý, đối tác, nhà tài trợ và người hâm mộ trên cả nước. Trong giai đoạn phát triển mới, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng các giải đấu, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam”.

Tại Gala, CAHN không chỉ được vinh danh với chức vô địch V.League mà còn thống trị ở các hạng mục cá nhân. Đội bóng ngành Công an đóng góp tới 5 cái tên trong đội hình tiêu biểu, đồng thời sở hữu hai danh hiệu cá nhân quan trọng nhất.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải xuất sắc nhất V.League 2025/26. Ảnh: Đức Cường

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất. Thủ quân của CAHN ra sân 34 trận trên mọi đấu trường, đóng vai trò trung tâm trong lối chơi. Không chỉ điều tiết nhịp độ, Quang Hải còn tạo dấu ấn bằng những bàn thắng và khoảnh khắc quyết định, góp phần quan trọng giúp đội bóng lên ngôi vô địch.

Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Đình Bắc. Chân sút sinh năm 2004 có mùa giải bùng nổ với 10 bàn thắng, trở thành một trong những phát hiện đáng chú ý nhất. Sự tiến bộ nhanh chóng của Đình Bắc không chỉ giúp CAHN gia tăng sức mạnh hàng công, mà còn mở ra thêm lựa chọn cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Ở các hạng mục khác, HLV Mano Polking được vinh danh là HLV xuất sắc nhất, tiền đạo Alan Grafite giành danh hiệu Vua phá lưới. Bàn thắng đẹp nhất mùa thuộc về Đoàn Văn Hậu với pha lập công ấn tượng vào lưới Thanh Hóa.

Minh Vương xuất sắc nhất giải hạng Nhất

Cầu thủ xuất sắc nhất Giải hạng Nhất - Trần Minh Vương vắng mặt tại Gala. Ảnh: Đức Cường

Giải hạng Nhất quốc gia 2025/26, CLB Đồng Nai giành chức vô địch, qua đó chính thức giành vé thăng hạng lên V.League 2026/27. Tiền vệ Trần Minh Vương được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất. Cựu sao HAGL thi đấu 20 trận và ghi 7 bàn góp công lớn vào chiến tích lịch sử của đội bóng. HLV Nguyễn Việt Thắng của đội bóng này trở thành HLV xuất sắc của Giải hạng Nhất 2025/26.

Bên cạnh đó, Gala cũng vinh danh nhà vô địch Cúp Quốc gia 2025/26 là CLB Công an TP.HCM, cùng các cá nhân trọng tài, trợ lý và giám sát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mùa giải.

Đội hình tiêu biểu V.League và Giải hạng Nhất 2025/26 Đội hình tiêu biểu V.League: Nguyễn Filip; Phạm Xuân Mạnh, Kyle Colonna, Nguyễn Nhật Minh, Cao Pendant Quang Vinh; Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hoàng Hên; Lucas Vinicius, Alan Sebastiao, Nguyễn Đình Bắc. Đội hình tiêu biểu Giải hạng Nhất: Huỳnh Tuấn Linh; Nguyễn Văn Đạt; Phan Ngọc Tín; Dương Văn Khoa; Huỳnh Tấn Sinh; Phan Văn Hiếu; Tô Phương Thịnh; Trần Minh Vương; Lưu Tự Nhân; Thai Leon, Nguyễn Hoàng Anh.

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn