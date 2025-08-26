VKSND tỉnh Nghệ An kiểm sát đột xuất sau vụ phạm nhân trốn trại

Tin từ VKSND tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tiến hành trực tiếp kiểm sát đột xuất việc thi hành án hình sự tại Trại giam số 6, sau khi xảy ra việc 1 phạm nhân trốn trại vào ngày 18/8 và bắt giữ lại được vào 3 ngày sau đó.

Phạm nhân tên Trần Ngọc Hòa, SN 1989, trú tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An), phạm tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Hủy hoại tài sản”; án phạt: 12 năm; đến chấp hành án tại Trại giam số 6 ngày 01/12/2021.

Trực tiếp gặp hỏi phạm nhân.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, trực tiếp kiểm sát hiện trường lao động nơi phạm nhân trốn, gặp hỏi một số phạm nhân; yêu cầu người có liên quan giải trình và tiến hành xác minh một số nội dung vụ việc.

Qua kiểm sát nhận thấy, về cơ bản, Trại giam số 6 đã thực hiện đúng các quy định về quản lý giam giữ, giáo dục cũng như đảm bảo các chế độ ăn, ở, mặc cho phạm nhân theo đúng quy định

Sau khi phát hiện phạm nhân bỏ trốn, Trại giam số 6 đã bố trí lực lượng chốt chặn và tiến hành truy bắt phạm nhân nhanh chóng, kịp thời.

Kiểm sát chặt chẽ quy trình quản lý, giáo dục phạm nhân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Trại giam số 6 vẫn còn tồn tại, hạn chế: Công tác nắm tình hình phạm nhân của cán bộ Cảnh sát quản giáo chưa kịp thời, chưa đúng quy định; Việc quản lý phạm nhân có lúc, có nơi không chặt chẽ, thiếu trách nhiệm để phạm nhân lợi dụng sơ hở bỏ trốn....

Kết thúc kiểm sát, Viện kiểm sát đã ban hành 1 kết luận kiến nghị yêu cầu Trại giam số 6 khắc phục, sửa chữa vi phạm, được Trại giam chấp nhận.

Tác giả: Mẫn Phong

Nguồn tin: baovephapluat.vn