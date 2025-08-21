Phạm nhân trốn trại bị bắt trong rừng cao su gần Trại giam số 6

Rạng sáng 21/8, lực lượng truy bắt của Trại giam số 6 đã khống chế thành công phạm nhân Trần Ngọc Hòa (SN 1989), khi đối tượng đang lẩn trốn trong khu rừng cao su cách trại giam không xa.

Theo nhà chức trách, Hòa bị phát hiện lúc hơn 0h. Trước đó, hàng trăm cán bộ trại giam phối hợp với Công an xã Hạnh Lâm, dân phòng và người dân địa phương đã lập nhiều chốt kiểm soát, tuần tra khắp đường làng, khu dân cư và rừng núi để truy tìm.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị bắt giữ sau 3 ngày trốn khỏi Trại giam số 6

Hòa trú tại xã Tân Châu, huyện Diễn Châu cũ, đang thụ án 12 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản. Ngày 18/8, lợi dụng sơ hở, anh ta bỏ trốn khỏi phân trại số 1, Trại giam số 6 và bị phát lệnh truy nã ngay sau đó.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn