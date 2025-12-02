Vietnam Airlines khôi phục bay thường lệ tại sân bay Vinh từ 19-12, vé Tết lại 'nóng rực'

Vietnam Airlines khôi phục bay thường lệ tại sân bay Vinh từ 19-12 - Ảnh: VNA

Mở lại đường bay đến Vinh

Vietnam Airlines thông báo từ ngày 19-12-2025, hãng dự kiến khai thác mỗi ngày 7 chuyến bay khứ hồi kết nối Vinh với Hà Nội và TP.HCM, trong đó 5 chuyến giữa Vinh - Tân Sơn Nhất và 2 chuyến giữa Vinh - Nội Bài.

Theo Vietnam Airlines, việc lập tức khôi phục tần suất cao là ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo kết nối thông suốt trên mạng bay và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng mạnh dịp cuối năm.

Ông Nguyễn Thế Bảo - Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines - cho biết hãng đã chuẩn bị nguồn lực từ sớm để sẵn sàng khai thác ngay khi sân bay hoạt động trở lại.

"Chúng tôi luôn đặt mục tiêu giữ kết nối thông suốt, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu đi lại tăng cao. Vietnam Airlines cam kết mang đến hành khách trải nghiệm bay an toàn, thuận tiện và chất lượng" - ông Bảo nói.

Trong khi Vietnam Airlines công bố kế hoạch chi tiết, các hãng khác như Vietjet chưa đưa ra thông báo chính thức về tần suất khai thác trở lại.

Tuy nhiên trên website, vé chặng TP.HCM - Vinh đã được mở bán trở lại và nhanh chóng rơi vào tình trạng "hết sạch", đặc biệt là giai đoạn cao điểm Tết.

Khảo sát cho thấy giai đoạn 12-2 đến 25-2-2026 (từ 25 tháng chạp đến mùng 5 Tết), giá vé TP.HCM - Vinh tăng mạnh và cực kỳ khan hiếm.

Vietjet báo hết chỗ phần lớn chuyến bay từ 12 đến 15-2, chỉ còn một vài chuyến muộn với giá 3,5 - 4 triệu đồng/chiều; vé khứ hồi lên 7 - 8 triệu đồng. Vietnam Airlines dù khai thác tới 10 chuyến/ngày nhưng vé buổi sáng gần như không còn, vé chiều cũng không nhiều, giá phổ biến 5,2 - 6 triệu đồng/lượt; loại vé 3,7 triệu đồng xem như "tuyệt chủng".

Trước đó, sân bay Vinh tạm dừng khai thác từ ngày 1-7-2025 để triển khai loạt hạng mục nâng cấp quan trọng. Sửa chữa đường cất hạ cánh 2.400m, hệ thống đường lăn, dải hãm phanh, mở rộng sân đỗ tàu bay lên 9 vị trí code C và cải tạo nhà ga hành khách T1.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Vinh sẽ đạt cấp 4E ICAO, công suất 8 triệu khách/năm vào 2030 và 14 triệu khách/năm vào 2050. Hiện sân bay khai thác trung bình 21 - 26 chuyến/ngày và từng phải tạm ngừng hoạt động gần 16 giờ vào tháng 7-2023 do sự cố đường băng. Theo các doanh nghiệp du lịch, việc sân bay Vinh sớm hoạt động trở lại được kỳ vọng giải tỏa áp lực đi lại dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, đồng thời khôi phục trục giao thông hàng không quan trọng của Bắc Trung Bộ.

Tác giả: Công Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ