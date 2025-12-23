VinFast được vinh danh giải thưởng ô tô ở Ấn Độ

Ông Tapan Ghosh (giữa), Tổng giám đốc VinFast Ấn Độ, nhận giải từ ban tổ chức ACKO Drive Awards 2026 - Ảnh: VF

Theo đó, tại ACKO Drive Awards 2026, mẫu SUV điện VF7 của VinFast được trao danh hiệu "SUV cỡ trung của năm". Hội đồng giám khảo đánh giá cao VF7 nhờ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một mẫu SUV gia đình hiện đại, từ khả năng vận hành, sự thoải mái, hiệu quả sử dụng cho đến yếu tố an toàn và giá trị tổng thể.

Giải thưởng do nền tảng nội dung ô tô ACKO Drive tổ chức, với quy trình đánh giá nghiêm ngặt từ các chuyên gia trong ngành. Trong khi đó, tại GaadiWaadi Editors' Choice Awards 2026, VinFast VF6 được vinh danh là "Gói sản phẩm giá trị nhất của năm".

Theo ban biên tập GaadiWaadi, VF6 tạo được sự cân bằng giữa trang bị công nghệ, thiết kế nội thất hiện đại, phạm vi hoạt động phù hợp và mức giá cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng đề cao hiệu quả sử dụng và chi phí hợp lý.

Ở Motorscribes Auto Awards 2025, VinFast giành cú đúp giải thưởng "Nhà sản xuất xe điện của năm" và "Xe điện của năm" dành cho VF7.

Giải thưởng này được bình chọn dựa trên ý kiến của cả hội đồng giám khảo và cộng đồng người tiêu dùng, phản ánh đồng thời góc nhìn chuyên môn và thực tế thị trường.

VinFast đang xây dựng hệ sinh thái xe điện tại Ấn Độ, từ sản xuất, bán lẻ, hạ tầng sạc đến dịch vụ hậu mãi. Tổ hợp sản xuất rộng 160ha tại Thoothukudi (bang Tamil Nadu), nơi đang lắp ráp các mẫu VF6 và VF7, với kế hoạch mở rộng thêm 200ha sản xuất xe buýt và xe máy điện.

Tác giả: Công Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ