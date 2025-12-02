Triển khai thi công hạng mục đầu tiên dự án kéo dài đường cất hạ cánh sân bay Vinh

Theo thiết kế, dự án kéo dài đường băng Cảng hàng không quốc tế Vinh (sân bay Vinh) có chiều dài 600m, nâng tổng chiều dài lên 3.000m.

Đây là dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp I, do ACV làm chủ đầu tư với tổng mức vốn hơn 545 tỷ đồng từ nguồn vốn hợp pháp của doanh nghiệp, triển khai trên diện tích 67,5 ha tại phường Vinh Hưng, Nghệ An.

Mặt bằng hạng mục kéo dài đường băng 600m đang được san lấp

Ngày 1/12, ghi nhận tại dự án kéo dài đường băng, nhiều thiết bị, máy móc, nhân lực đang được nhà thầu triển khai thi công. Theo quan sát, có 7 giàn khoan cọc ép đã được các nhà thầu triển khai, đang thực hiện việc ép cọc nền đất yếu.

Được biết, các nhà thầu phải tận dụng tối đa "thời gian vàng" khi sân bay Vinh còn đóng cửa để thi công hạng mục này.

Dàn khoan ép cọc nền đất yếu đang thi công

Ông Phạm Anh Đức, Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Vinh thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, chủ đầu tư đã chỉ đạo, đốc thúc các nhà thầu nhanh chóng triển khai thực hiện ép cọc xong trước ngày 19/12.

“Chủ đầu tư đã chỉ đạo, đốc thúc các nhà thầu thực hiện việc ép cọc xong trước khi sân bay Vinh mở cửa trở lại ngày 19/12. Sau đó, sẽ có các phương án thi công khác để đảm bảo tiến độ dự án”, ông Đức nói.

Khoan nền đất yếu là hạng mục quan trọng để thi công đường băng

Hiện nay, Cảng hàng không Quốc tế Vinh chỉ có một đường cất, hạ cánh dài 2.400m, rộng 45m, quy mô chỉ đáp ứng khai thác các loại máy bay thân hẹp như A320/A321 (máy bay code C) hoặc tương đương.

Nhà thầu huy động máy móc, nhân công đẩy nhanh tiến độ hạng mục khoan ép cọc nền đất yếu

Trong khi đó, để có thể tiếp nhận và khai thác các dòng máy bay thân rộng, có khả năng bay đường dài, thường được dùng cho các chuyến bay quốc tế hoặc xuyên lục địa như: Boeing 787, 777 hay Airbus A350 (máy bay code E), đường băng cần được kéo dài lên 3.000m.

Hiện khối lượng hoàn thành khoan nền đất yếu đang được đẩy nhanh và hoàn thành trước 19/12

Đây là dự án thứ 4 trong tổng thể 4 dự án đang cùng triển khai liên quan đến nâng cấp và cải tạo sân bay Vinh. 3 dự án trước đó là Cải tạo nhà ga; Nâng cấp và mở rộng sân đỗ; Nâng cấp và cải tạo đường băng được triển khai từ Quý 2 năm 2025 và đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để kịp mở cửa lại sân bay Vinh dự kiến vào ngày 19/12 tới đây.

Đường băng cũ đã được cải tạo sắp hoàn thiện sẽ vận hành dự kiến vào 19/12

Riêng dự án kéo dài đường cất hạ cánh sẽ hoàn thành việc ép cọc trước ngày 19/12, sau đó tiếp tục thi công các hạng mục còn lại với những sự linh động khác nhau về thời gian để đảm bảo vừa khai thác được sân bay vừa xây dựng dự án đảm bảo tiến độ đề ra.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn