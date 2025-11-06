Sân bay Vinh chuẩn bị mở cửa trở lại sau thời gian tạm dừng để nâng cấp

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An vừa có buổi làm việc với Cảng HKQT Vinh và Vietnam Airlines chi nhánh Vinh để trao đổi kế hoạch đón chuyến bay đầu tiên trong năm 2026, đánh dấu thời điểm Cảng HKQT Vinh chính thức hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng khai thác để nâng cấp.

Đoàn công tác đã đi khảo sát khu vực nhà ga và các hạng mục liên quan để lên kế hoạch chi tiết, đảm bảo công tác đón chuyến bay đầu tiên diễn ra trang trọng, an toàn và hiệu quả.

Các đơn vị cũng bàn bạc, thống nhất nội dung phối hợp quảng bá, thu hút du khách và phát triển du lịch Nghệ An trong giai đoạn mới, hướng tới hình ảnh thân thiện, hấp dẫn.

Toàn cảnh buổi làm việc của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An với Cảng HKQT Vinh và Vietnam Airlines chi nhánh Vinh để trao đổi kế hoạch đón chuyến bay đầu tiên trong năm 2026.

Theo đại diện Cảng HKQT Vinh, Cảng hàng không Vinh sẵn sàng đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị để đón chào những cánh bay đầu tiên năm 2026, mở ra hành trình mới cho du lịch Nghệ An cất cánh.

Trước đó, theo kế hoạch, sân bay Vinh ngừng hoạt động từ ngày 1/7/2025 để cải tạo và nâng cấp, với mục tiêu đưa vào khai thác trở lại vào ngày 19/12 tới. Việc nâng cấp bao gồm việc sửa chữa đường cất hạ cánh và nâng cấp nhà ga, sân đỗ.

Sau gần 4 tháng thi công, dự án nâng cấp sân bay Vinh đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 19/12 để kịp phục vụ dịp cao điểm cuối năm. Hiện 6 nhà thầu tham gia dự án đều đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, chạy đua với thời gian để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã đề ra.

Công trường Cảng HKQT Vinh thời điểm cuối tháng 10/2025. Ảnh ACV.

Tính đến thời điểm giữa tháng 10 vừa qua, nhiều hạng mục thi công tại công trường dự án nâng cấp, sửa chữa Cảng HKQT Vinh đạt tiến độ tốt.

Tại gói thầu số 11, thi công sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn, Tập đoàn CIENCO 4 đảm nhận làm 500m đường cất hạ cánh và 200m đường lăn W1, W2. Đơn vị triển khai 8 mũi thi công, nhanh chóng hoàn thành xong 384m đường cất hạ cánh.

Phần công việc còn lại, có khoảng 120m nền đất yếu đã thi công xong phần gia cố cọc xi măng đất (xmd), tiếp tục hoàn thành rải cấp phối đá dăm và đổ bê tông lớp dưới cường độ M150 cũng như bê tông cốt thép lớp trên M350 trong tháng 10.

Trong khi đó, tại gói thầu số 6, mở rộng phần sân đỗ máy bay, liên danh nhà thầu đã hợp tác với các bên liên quan để giải quyết vấn đề còn vướng mắc trong việc bàn giao mặt bằng sạch.

Sau khi được nhận bàn giao mặt bằng, liên danh nhà thầu cũng tăng cường thêm 2 dây chuyền khoan xi măng đất, kết hợp tăng ca, tăng kíp để hoàn thành xong 50.000m dài cọc xi măng đất trong khoảng thời gian 30 ngày.

Mặc dù các nhà thầu triển khai nhiều mũi thi công, công trường sửa chữa, nâng cấp sân bay Vinh gặp nhiều khó khăn do thời tiết liên tục diễn biến bất lợi.

Theo các kỹ sư thực hiện tại dự án, công trình có khối lượng công việc nhiều, thời gian thi công gấp rút trong vòng 180 ngày, do đó, các nhà thầu đều phải vận dụng nhiều biện pháp thi công sáng tạo nhằm đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công việc.

Có thể kể đến như trong quá trình thi công, các nhà thầu đã hàn mái che tôn di dộng kích thước lớn để che nắng, mưa các vị trí mới đổ bê tông, giúp các đơn vị bố trí đầy đủ mũi làm ngoài trời với tinh thần "3 ca, 4 kíp" bất kể nắng mưa.

Tuy vậy, thời tiết diễn biến phức tạp, miền Trung liên tục hứng chịu nhiều cơn bão lớn từ tháng 8 đến nay khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn. Trong đó, cơn bão số 5 và số 10 vừa qua gây hư hỏng nặng những hệ thống mái che di động của các nhà thầu.

Sân bay Vinh được đưa vào khai thác cuối năm 2003, công suất thiết kế 2,75 triệu khách/năm, hiện có 21-26 chuyến bay đi - đến mỗi ngày. Tháng 7/2023, sân bay từng phải dừng hoạt động gần 16 giờ do hư hỏng đường băng. Theo Quy hoạch đã được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Vinh được xác định là sân bay cấp 4E; lượng hành khách tiếp nhận 8 triệu lượt/năm đến năm 2030 và 14 triệu lượt/năm thời kỳ đến năm 2050.

