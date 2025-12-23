Anh em ông Nguyễn Đức Thụy bất ngờ rút khỏi LPBank ngay thềm đại hội bất thường

Ông Nguyễn Đức Thụy tại một cuộc họp cổ đông - Ảnh: LPB

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán và các sở giao dịch chứng khoán liên quan tới việc thay đổi nhân sự cấp cao của ngân hàng này.

Cụ thể, HĐQT ngân hàng này cho biết đã xem xét đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Văn Thùy - Phó chủ tịch.

Theo đó, ngân hàng đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch đối với ông Thụy. Đồng thời bầu ông Hồ Nam Tiến - Phó chủ tịch thường trực HĐQT - giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ hôm nay (23-12) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngoài ra, ngân hàng này cũng thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Thùy - Phó chủ tịch HĐQT và thông qua việc thôi phân công nhiệm vụ Phó tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Kiều Anh theo nguyện vọng cá nhân.

LPBank đã bổ sung nội dung trên và sẽ trình cổ đông thông qua tại đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 dự kiến diễn ra ở Ninh Bình hôm nay.

Cùng với việc thay đổi nhân sự cấp cao, cách đây ít hôm, LPBank cũng đã thông qua nghị quyết về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính.

Theo đó, trụ sở hiện tại tại LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ được dời đến địa chỉ mới tại số 8, ngõ 1, đường Tôn Đức Thắng, phố 11, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Ban lãnh đạo LPBank cho biết quyết định này xuất phát từ bối cảnh cả nước đang xây dựng các quy hoạch chiến lược trung và dài hạn, đi kèm với chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại địa phương.

Việc chuyển trụ sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng tập trung vào phát triển kinh tế địa phương, đồng thời mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Thông qua khảo sát, ngân hàng nhận thấy nhiều khu vực ngoài trung tâm, đặc biệt là các tỉnh thành, sở hữu hệ thống giao thông thông thoáng, thuận lợi cho việc kinh doanh và mở rộng mạng lưới chi nhánh.

Đồng thời, việc dời trụ sở còn giúp LPBank tiếp cận thị trường mới, gia tăng hiện diện tại các khu vực nông thôn và đô thị loại 2, phù hợp với chiến lược trở thành đối tác tài chính tin cậy cho cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại những khu vực này.

Ngân hàng nhấn mạnh, việc chuyển trụ sở sẽ góp phần tăng cường nguồn lực tài chính tại địa phương, hỗ trợ đầu tư và triển khai các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, thể thao. Đồng thời, doanh nghiệp trên địa bàn cũng có cơ hội tiếp cận vốn ưu đãi, thúc đẩy việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng.

Tác giả: Bình Khánh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ