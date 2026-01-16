Việt Nam sắp sở hữu 3 sân vận động chuẩn FIFA

Sân Rạch chiếc nằm trong Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Bóng đá nước nhà đang đứng trước một bước ngoặt lớn về hạ tầng, khi từ nay đến trước năm 2030, Việt Nam dự kiến sở hữu ít nhất 3 sân vận động mới đạt chuẩn FIFA, nâng tổng số sân đạt chuẩn quốc tế lên con số 4. Đây được xem là cú bứt phá mang tính lịch sử, không chỉ với Việt Nam mà còn với toàn bộ khu vực Đông Nam Á.

Chỉ trong chưa đầy 3 tháng, 3 dự án sân vận động quy mô lớn lần lượt được khởi động, cho thấy tốc độ đầu tư hiếm thấy trong lĩnh vực thể thao. Nổi bật nhất là sân Trống Đồng (Hà Nội) với sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, hứa hẹn trở thành một trong những sân vận động lớn nhất thế giới. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2028 và được kỳ vọng là biểu tượng mới của thể thao Việt Nam.

Bên cạnh đó, sân PVF (Hưng Yên) với quy mô 60.000 chỗ dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2027, trong khi sân Rạch Chiếc (TP.HCM) với sức chứa 70.000 chỗ, cũng đặt mục tiêu hoàn thiện vào năm 2028. Cả 3 sân đều thuộc thế hệ công trình mới, được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại với mái che tự động, đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của FIFA và AFC.

Khi kết hợp với sân Mỹ Đình hiện tại, Việt Nam sẽ có 4 sân vận động đạt chuẩn FIFA, đủ năng lực đăng cai các giải đấu tầm cỡ như World Cup, Asian Cup, ASIAD hay thậm chí là các môn thi đấu tại Olympic.

Không chỉ là câu chuyện về sân bãi, sự bùng nổ về cơ sở hạ tầng này đang mở ra tham vọng lớn hơn. Đó là đưa bóng đá Việt Nam bước lên một vị thế mới trên bản đồ châu lục và thế giới.

Sân Trống Đồng dự kiến có sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn