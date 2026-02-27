Đại gia U65 si mê mỹ nhân Việt kém 26 tuổi bất chấp thế nào, tặng toàn bộ tài sản hàng trăm tỷ

Trong showbiz Việt, câu chuyện tình yêu giữa người đẹp và đại gia không hiếm. Nhưng chuyện tình của Phan Như Thảo và doanh nhân Đức An vẫn khiến công chúng đặc biệt chú ý suốt nhiều năm qua. Không chỉ bởi khoảng cách tuổi tác 26 năm, mà còn vì những chia sẻ thẳng thắn về hôn nhân, tài sản và cách họ vun vén gia đình.

Sau nhiều năm kết hôn, cựu người mẫu từng được chồng sang tên khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng, từ nhà đất, nhà hàng đến khách sạn. Nhưng phía sau cuộc sống giàu có ấy là một hành trình nỗ lực và những góc nhìn bình dị về hạnh phúc.

Phan Như Thảo và ông xã - đại gia Đức An

Từ chân dài showbiz đến người vợ được chồng giao tài sản trăm tỷ

Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau, từng là một trong những chân dài nổi bật của làng mẫu Việt. Cô lọt Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, giành giải Người mẫu triển vọng 2008 và tham gia nhiều phim truyền hình như Sắc đẹp và danh vọng , Ranh giới trắng đen , Gái ế kén chồng …

Năm 2015, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô gây bất ngờ khi kết hôn với doanh nhân Đức An - một đại gia Việt kiều Mỹ thành đạt, hơn cô 26 tuổi và từng trải qua ba cuộc hôn nhân. Chuyện tình này từng vấp phải nhiều lời dị nghị vì khoảng cách tuổi tác và sự chênh lệch về tài sản.

Phan Như Thảo từng là mỹ nhân nổi bật Vbiz, tuy nhiên cô rút lui khỏi showbiz sau khi kết hôn

Sau khi cưới, Phan Như Thảo rút lui khỏi showbiz để chăm sóc gia đình và chuyển sang kinh doanh spa, bất động sản. Cuộc sống của cô tiếp tục gây chú ý khi tiết lộ chồng đã sang tên toàn bộ tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng cho cô đứng tên, bao gồm đất đai, nhà cửa, nhà hàng và khách sạn.

Chia sẻ về quyết định này, người đẹp nói ông xã muốn "lo xa", phòng trường hợp rủi ro để mọi thứ ổn định, đỡ thủ tục sau này.

Không chỉ sang tên tài sản, doanh nhân Đức An còn lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ, khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối. Tuy nhiên, Phan Như Thảo khẳng định cô không phải chỉ "ngồi không hưởng thụ". Khi quản lý tài sản và kinh doanh, nếu thua lỗ cô vẫn phải tự bù, nên trách nhiệm không hề nhỏ.

Người đẹp được chồng đại gia hết lòng yêu thương

Thực tế, sau khi rời showbiz, Phan Như Thảo liên tục thử sức với nhiều dự án làm đẹp và kinh doanh. Có thời điểm nữ doanh nhân chia sẻ mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng vì áp lực công việc. Đối với Phan Như Thảo, tài sản lớn nhất không phải là tiền bạc mà là sự tin tưởng.

Hạnh phúc giản dị phía sau cuộc hôn nhân nhiều dị nghị

Chuyện tình của Phan Như Thảo và Đức An từng đối mặt không ít lời bàn tán. Nhiều người cho rằng cô đến với đại gia vì tiền, nhưng người đẹp khẳng định điều khiến cô gắn bó là sự chân thành và tình yêu của chồng.

Sau gần một thập kỷ bên nhau, cả hai có một con gái chung tên thân mật là Bồ Câu. Gia đình nhỏ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị, từ việc ông xã tự tay nấu ăn chăm vợ đến việc cả nhà du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Phan Như Thảo hạnh phúc khi có cuộc sống hôn nhân viên mãn

Mới đây, nhân dịp đầu năm mới, trên trang cá nhân, Phan Như Thảo đã tâm sự đầy hạnh phúc về cuộc sống viên mãn hiện tại. Cô viết: "Thảo biết ơn tất cả mọi điều tuyệt vời mà mình đang có. Nguyện cho hạnh phúc và bình yên này sẽ đến với tất cả mọi người trong năm mới.

Mình có một đứa con thật đáng yêu. Có một người chồng yêu mình, bất chấp mình như thế nào. Có một gia đình yêu thương mình vô điều kiện. Có những người bạn tuyệt vời và hiểu mình bên cạnh. Có những khách hàng tin tưởng và yêu mến mình một cách khiến mình thật sự biết ơn. Cuộc đời thật là đẹp, và cũng sẽ thật đẹp với tất cả các bạn nha".

Những chia sẻ giản dị này cho thấy sau ánh hào quang và tài sản khổng lồ, điều Phan Như Thảo trân trọng nhất vẫn là tình cảm gia đình. Cựu người mẫu cho biết chồng chưa từng phàn nàn về ngoại hình hay áp lực của cô, luôn ủng hộ vợ làm điều mình thích.

Nhan sắc đằm thắm của mỹ nhân sinh năm 1988 sau khi kết hôn

Doanh nhân Đức An thậm chí lui về phía sau hỗ trợ vợ kinh doanh và chăm sóc con cái, thể hiện sự đồng hành trong cuộc sống hôn nhân. Dù cuộc sống giàu có, cả hai vẫn cố gắng nuôi dạy con theo cách giản dị, không để con sống xa hoa quá mức.

Phan Như Thảo cũng từng chia sẻ cô không đặt nặng vật chất hay danh tiếng, mà chỉ mong gia đình bình yên. Điều cô biết ơn nhất là có người chồng yêu mình "bất chấp mình như thế nào", có con ngoan và bạn bè, khách hàng tin tưởng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Thanh niên Việt