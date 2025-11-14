Loại hạt “giá trên trời” khiến thế giới săn lùng, Việt Nam lại có sẵn

Loại hạt đắt đỏ bậc nhất thế giới nhắc đến ở đây là hạt mắc ca. Hạt mắc ca là một trong những loại hạt đắt đỏ bậc nhất thế giới. Một túi khoảng một pound (0,45 kg) có thể có giá khoảng 30 USD (khoảng 780.000 đồng), gần gấp đôi so với các loại hạt khác như hạnh nhân, và chúng đã liên tục tăng giá trong nhiều năm qua.

Với hương vị béo ngậy đặc trưng, hạt mắc ca là một trong những món ăn phổ biến và thời thượng ở nhiều nước từ châu Á tới châu Mỹ.

Thứ làm nên tên tuổi của hạt mắc ca trước hết phải kể đến giá trị dinh dưỡng, mà đặc biệt là hàm lượng chất béo có lợi mà nó sở hữu.

Hạt mắc-ca có hương vị ngọt, bùi và giàu nguồn năng lượng cũng như nhiều chất bổ dưỡng, chưa các chất khoáng có tác dụng chống ô-xy hóa, các loại vi-ta-min, chất xơ và cung cấp nguồn chất béo (không bão hòa) rất cần thiết cho cơ thể chúng ta. 100 gam hạt mắc-ca cung cấp khoảng 718 calo, có giá trị cao nhất trong các loại hạt.

Hạt mắc-ca cũng là nguồn thực phẩm tuyệt vời cung cấp các khoáng chất như can-xi, sắt, ma-giê, kẽm và cả selen là những vi khoáng góp phần quan trọng chống oxy hóa.

Hạt mắc-ca rất giàu vi-ta-min B phức hợp là yếu tố quan trọng duy trì các chức năng trao đổi chất.

Bên cạnh đó theo các nghiên cứu, trong một hạt mắc ca có chứa đến 22 gam chất béo, hầu hết là chất béo bão hòa đơn (MUFA) và hoàn toàn không có Cholesterol. Con số này cao hơn bất kỳ loại hạt dinh dưỡng nào trên thị trường. Khi vào cơ thể, MUFA sẽ giúp làm giảm nồng độ Cholesterol, tăng cường sức khỏe tim mạch.

Đặc biệt chính nhờ hàm lượng chất béo và đường thấp làm cho hạt mắc ca trở thành món ăn lý tưởng cho các chế độ ăn uống và giảm cân lành mạnh, bao gồm chế độ ăn Keto nổi tiếng thế giới.

Bên cạnh chất béo, mắc ca còn sở hữu hàng loạt các thành phần có lợi khác như: vitamin A, sắt, đồng, canxi, kẽm, carbonhydrate, chất chống lão hóa…

Đương nhiên, giá trị dinh dưỡng cùng thị hiếu của người tiêu dùng là yếu tố đẩy giá lên cao, nhưng nguyên nhân chính lại đến từ sự kỳ công trong việc trồng trọt và thu hoạch loại hạt này.

Hạt mắc ca là một trong những loại hạt đắt nhất thế giới, có nguồn gốc ở vùng đông bắc Australia và mất 7 đến 10 năm để cây bắt đầu tạo ra hạt. Các loại hạt có thể được thu hoạch một vài lần trong năm.

Loại cây này có nguồn gốc ở vùng đông bắc Australia và các loại hạt đã được thổ dân Australia tiêu thụ từ nhiều thập kỷ trước.

Những người thổ dân gọi loài cây này là "Kindal", nhưng sau đó người Anh đã đổi tên chúng thành macadamia (mắc ca). Mặc dù có nguồn gốc từ Úc, cây mắc ca được trồng với mục đích thương mại đầu tiên ở Hawaii (Mỹ).

Hawaii sở hữu môi trường khí hậu hoàn hảo để sản xuất hạt mắc ca do loài cây này cần nhiều mưa, đất đai giàu dinh dưỡng và thời tiết ấm áp để phát triển mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc những nước không sở hữu các điều kiện kể trên (đặc biệt là các nước xứ lạnh) sẽ không thể trồng được cây mắc ca và phải nhập khẩu.

Ở nước ta cây mắc ca phát triển nhanh và cho nhiều trái trên vùng đất Tây Nguyên. Ảnh minh họa.

Có thể nhiều người không để ý, trên thế giới có khoảng 10 giống cây mắc ca. Tuy nhiên, chỉ 2 trong số đó là cho ra loại hạt mắc ca chất lượng, được sử dụng phổ biến trên thị trường. Mỗi cây mắc ca cần 7 đến 10 năm tuổi mới bắt đầu có thể cho hạt. Thêm và đó, quá trình ra hoa còn kéo dài 4-6 tháng và quả mắc ca cũng không chín đồng loạt và phải thu hoạch làm nhiều đợt trong năm.

Khi đã đạt độ chín cần thiết, hạt mắc ca gần như được thu hoạch hoàn toàn bằng tay, mà không có sự hỗ trợ của máy móc. Lớp vỏ dày của chúng thường được loại bỏ trước khi bán, khiến người trồng cây rất khó xác định được hạt đã chín hay chưa. Do đó, quá trình thu hoạch tốn nhiều công sức, nhiều quả chưa chín bị loại bỏ trong quá trình sản xuất khiến chi phí càng tốn kém hơn.

Muốn phát triển các loại thực phẩm bổ dưỡng từ hạt mắc-ca, có hai điều đáng quan tâm. Đó là phát triển đúng kỹ thuật từ việc chọn giống tốt, chọn đất trồng phù hợp ở Tây Nguyên.

Mặt khác, cần đặc biệt quan tâm đến khâu tiêu thụ và chế biến hạt mắc-ca để tránh tình trạng bán đổ bán tháo như dưa hấu đã xảy ra trong thời gian qua.

Có thể nhiều người không biết, ở nước ta cây mắc ca là cây nhập nội từ năm 1990, thuộc nhóm cây lâm sản ngoài gỗ trong danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính. Thời gian vừa qua, ngành xuất khẩu hạt mắc ca của Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực, với nhiều lô hàng được xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường tiềm năng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm mắc-ca trên thế giới ngày càng tăng, dự báo đến năm 2025, thị trường cần khoảng 220 nghìn tấn nhân, tương đương 850.000 tấn hạt tươi. Dư địa mở rộng thị phần xuất khẩu của mắc-ca tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Hà Lan, Đức còn lớn.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tịn: nguoiduatin.vn