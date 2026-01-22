Loại hạt hạnh phúc người Việt hay ăn dịp Tết, dưỡng tim ngừa lão hóa cực tốt

Nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào

Hạt dẻ cười nằm trong nhóm những loại hạt có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất, bao gồm lutein, zeaxanthin và polyphenols. Những hợp chất này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương của các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa lão hóa sớm và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Đặc biệt, lutein và zeaxanthin là hai dưỡng chất thiết yếu giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm cholesterol

Sử dụng hạt dẻ cười thường xuyên có thể giúp cải thiện sức khỏe hệ tim mạch bằng cách giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL). Các axit béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa trong hạt giúp làm bền thành mạch máu và giảm huyết áp hiệu quả. Việc duy trì một trái tim khỏe mạnh thông qua thói quen ăn hạt dẻ cười là cách tự nhiên để bạn phòng tránh các nguy cơ đột quỵ và xơ vữa động mạch.

Hạt dẻ cười đem lại loạt lợi ích bất ngờ cho sức khỏe và sắc đẹp. (Ảnh minh họa: VTC News)

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cơn đói

Mặc dù là loại hạt có hàm lượng năng lượng nhất định, nhưng hạt dẻ cười lại rất hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm cân. Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa protein và chất xơ, hạt dẻ cười tạo cảm giác no lâu, giúp bạn hạn chế nạp thêm calo từ các món ăn vặt khác. Ngoài ra, việc bóc vỏ hạt khi ăn cũng là một "mẹo tâm lý" giúp bạn ăn chậm hơn và nhận ra cảm giác no sớm hơn, tránh việc tiêu thụ quá mức.

Cải thiện hệ vi sinh đường ruột

Chất xơ trong hạt dẻ cười không chỉ giúp tiêu hóa tốt mà còn đóng vai trò là prebiotic – nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Khi các vi khuẩn này tiêu hóa chất xơ, chúng tạo ra các axit béo chuỗi ngắn (như butyrate), giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng và cải thiện sức khỏe tổng thể của hệ tiêu hóa. Một hệ đường ruột khỏe mạnh chính là nền tảng cho một hệ miễn dịch vững chắc.

Ổn định đường huyết và ngăn ngừa tiểu đường

Hạt dẻ cười có chỉ số đường huyết (GI) thấp, nghĩa là nó không gây ra sự gia tăng đột ngột lượng đường trong máu sau khi ăn. Các hoạt chất trong hạt còn giúp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ quá trình chuyển hóa glucose diễn ra trơn tru hơn. Đối với những người tiền tiểu đường hoặc tiểu đường tuýp 2, hạt dẻ cười là một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho các món ăn chứa nhiều tinh bột tinh chế.

Tăng cường sức khỏe mạch máu

Hạt dẻ cười là nguồn cung cấp axit amin L-arginine tuyệt vời, chất này sau khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành nitric oxide. Nitric oxide giúp các mạch máu giãn nở, từ đó cải thiện lưu thông máu đến khắp các cơ quan trong cơ thể. Điều này không chỉ giúp duy trì huyết áp ổn định mà còn hỗ trợ cải thiện chức năng sinh lý và tăng cường sức bền khi vận động thể chất

Bổ sung protein chất lượng cho người ăn chay

Đối với những người theo chế độ ăn thực vật, hạt dẻ cười là nguồn cung cấp protein lý tưởng với đầy đủ các axit amin thiết yếu. Protein trong hạt chiếm khoảng 20% trọng lượng, cao hơn hẳn so với nhiều loại hạt khác. Việc thêm hạt dẻ cười vào bữa ăn hàng ngày giúp đảm bảo cơ thể nhận đủ dưỡng chất để duy trì cơ bắp và các hoạt động trao đổi chất quan trọng mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào protein động vật.

