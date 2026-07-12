Việt Nam chia buồn với Ấn Độ về vụ lật canô tại Phú Quốc

Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11/7 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi, Bộ Ngoại giao hôm nay cho biết.

Trong các bức điện, lãnh đạo cấp cao Việt Nam thay mặt Đảng, nhà nước, chính phủ và nhân dân gửi lời thăm hỏi chân thành cùng lời chia buồn sâu sắc nhất đến nhà nước và nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là gia đình các nạn nhân.

Nhóm du khách Ấn Độ bấu víu vào mạn tàu trước khi được cứu. Ảnh: Văn Lộc

Các lãnh đạo khẳng định Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả, đồng thời điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện chia buồn đến Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Canô chở 32 du khách Ấn Độ cùng 4 thuyền viên, hướng dẫn viên ngày 11/7 bị lật gần Hòn Mây Rút Ngoài thuộc đặc khu Phú Quốc. 21 người trên canô được cứu sống, 15 người thiệt mạng đều là công dân Ấn Độ.

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc cho biết đã tiếp nhận 23 nạn nhân, trong đó 6 người tử vong trước khi đến viện.

Thủ tướng đã ban hành công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương huy động mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Diễn biến vụ lật canô khiến 15 người chết ở Phú Quốc. Đồ họa: Hoàng Khánh

Tác giả: Thanh Danh

Nguồn tin: vnexpress.net