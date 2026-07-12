Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Hiện trường vụ tai nạn

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Công điện nêu:

Vào khoảng 13 giờ 00 phút ngày 11 tháng 7 năm 2026, tại vùng biển cách Hòn Mây Rút, An Thới (Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) khoảng 200 m đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng. Ca nô chở khách số hiệu AG-26751, chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ, 03 thuyền viên (gồm 01 người điều khiển, 01 thợ máy và 01 nhân viên) và 01 hướng dẫn viên người Việt Nam, trên hành trình từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới đã bị lật. Hậu quả, đến 15 giờ 00 phút ngày 11 tháng 7 năm 2026, vụ tai nạn đã làm 15 người tử vong. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo đến người bị nạn và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh An Giang và lực lượng Công an, y tế, cảnh sát biển, lực lượng biên phòng... tới hiện trường để tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của Tỉnh:

a) Bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân, du khách; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

b) Trực tiếp chủ trì làm việc với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập nếu có; đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan tới vụ tai nạn giao thông nêu trên; làm căn cứ để tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới.

2. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh An Giang và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.

3. Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại khu vực xảy ra tai nạn và các khu vực có điều kiện tương tự; tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, điều kiện của người điều khiển phương tiện và việc tổ chức đưa, đón khách; kịp thời khắc phục các bất cập, nguy cơ mất an toàn nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự.

4. Bộ Ngoại giao khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và các cơ quan để kịp thời thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và xử lý các vấn đề liên quan đến công dân Ấn Độ./.

Nguồn tin: baochinhphu.vn