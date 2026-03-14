"Viên ngọc quý" dầu mỏ của Iran bị tập kích dữ dội

Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng nay (14/3, giờ Hà Nội) thông báo, Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách nhiệm vụ tác chiến ở Trung Đông của quân đội Mỹ, đã "thực hiện một trong những trận oanh tạc ác liệt nhất lịch sử Trung Đông, và hoàn toàn xóa sổ mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, viên ngọc quý của Iran", Reuters đưa tin.

Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ sở hữu những vũ khí "mạnh mẽ và tinh vi nhất mà thế giới từng biết đến". Tuy nhiên, ông khẳng định Washington đã quyết định không phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo Kharg "vì những lý do chính đáng".

Đảo Kharg nằm trong vịnh Ba Tư, cách bờ biển Iran khoảng 25 km, cách eo biển Hormuz 483 km về phía Tây Bắc. Hòn đảo có chiều dài chỉ 6 km và diện tích khoảng 20 km2, nhưng đã trở thành trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran trong hơn nửa thế kỷ qua.

Các cơ sở dầu mỏ tại Kharg hiện có công suất xử lý 7 triệu thùng dầu mỗi ngày và khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua hòn đảo, phần lớn đưa sang các thị trường ở châu Á.

Iran chưa bình luận về động thái của Mỹ, nhưng các chuyên gia từng cảnh báo những cuộc tấn công vào Kharg sẽ làm gián đoạn phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran, có nguy cơ dẫn đến đòn trả đũa dữ dội ở eo biển Hormuz hoặc nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực.

Trước đó, ngày 13/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo quân đội Mỹ sắp tiến hành " tấn công với quy mô lớn nhất từ ​​trước đến nay trên không phận Iran và Tehran". Ông cho biết Mỹ và Israel hai tuần qua đã tập kích hơn 15.000 mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran.

Để đáp trả, Iran đã khai hỏa tên lửa và máy bay không người lái (UAV) về phía Israel và các mục tiêu liên quan đến Mỹ-Israel tại vùng Vịnh, gây ra nhiều thiệt hại. Trong thông báo mới nhất trên kênh Telegram, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố họ đang kiểm soát một phần đáng kể không phận Israel, nhưng chưa nêu chi tiết.

Tác giả: Thái An

Nguồn tin: cand.com.vn