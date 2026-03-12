Iran tuyên bố không tham dự World Cup 2026 tại Mỹ

Thông tin này xuất hiện sau khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang, với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran.

Quyết định cuối cùng được công bố bởi Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Donjamali, người nhấn mạnh rằng đội tuyển quốc gia không thể thi đấu tại Mỹ trong bối cảnh hiện tại.



Theo truyền thông Iran, trong một chương trình truyền hình, ông Donjamali đã khẳng định: "Vì chính phủ tham nhũng này đã ám sát lãnh tụ của chúng tôi, chúng tôi không có ý định tham dự World Cup".

Đội tuyển Iran đã giành quyền vào VCK World Cup 2026 nhưng sẽ rút lui

Bộ trưởng Thể thao của Iran cũng lên án những gì ông gọi là "các hành động thù địch nhằm vào Iran", nói rằng: "Trong vòng 8 hoặc 9 tháng qua, hai cuộc chiến đã bị áp đặt lên chúng tôi và hàng nghìn công dân của chúng tôi đã thiệt mạng. Chúng tôi hoàn toàn không có cơ hội tham gia giải đấu".

Quyết định này được xem là một cú sốc lớn đối với FIFA. Trước đó, chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, từng đăng trên Instagram sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng rằng: "Tổng thống Trump đã đảm bảo với tôi rằng đội tuyển Iran luôn được chào đón tại World Cup".

Tác giả: Đỗ Trung

Nguồn tin: bongdaplus.vn