VIDEO: Tuyến đường sắt dài 32 km bỏ hoang suốt 12 năm

Tuyến đường sắt Cầu Giát - Nghĩa Đàn (Nghệ An) được xây dựng vào năm 1966. Tuyến đường dài 32 km, từ thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu), đi huyện Nghĩa Đàn, nay thuộc địa phận thị xã Thái Hòa.

Mục đích của tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân từ vùng đồng bằng lên khu vực miền Tây Nghệ An. Ngoài ra, tuyến đường sắt còn có nhiệm vụ quan trọng trong việc vận chuyển nhu yếu phẩm, vũ khí từ đồng bằng lên khu vực Nghĩa Đàn, sau đó theo đường rừng vào Nam, phục vụ cho cuộc chiến tranh đang bước vào giai đoạn ác liệt.

Thời bận rộn, tuyến đường sắt Cầu Giát - Nghĩa Đàn luôn tấp nập với những toa tàu chở đầy người, hàng hóa. Tuy nhiên, kể từ nửa cuối thập niên 90 trở về sau, khi quốc lộ 48 được đầu tư xây dựng người dân chuyển sang di chuyển bằng các phương tiện khác như ôtô, xe máy… Tuyến đường sắt Cầu Giát - Nghĩa Đàn bắt đầu vắng khách. Đến năm 2006, Công ty Đường sắt đành phải dừng hoạt động vận tải hành khách, đến năm 2012, chuyến tàu hàng cuối cùng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Do nhiều năm không sử dụng, hiện tuyến đường này đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Theo ghi nhận, phần lớn các thanh tà vẹt của đường ray đã bị mục nát, đinh ốc bị hoen gỉ nặng, cỏ dại mọc um tùm. Nhiều tuyến đường ngang được người dân đắp đất đá chồng lên đường ray để xe cộ qua lại dễ dàng hơn. Các nhà ga như bị bỏ không, hư hỏng vắng bóng người.

Mặc dù bị bỏ hoang nhưng trong một thời gian dài các đơn vị liên quan phải bỏ ra nhiều tỉ đồng để bảo về, duy trì tuyến đường sắt không hoạt động này.

Do bị "bỏ hoang" nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường và lãng phí tài sản, đất đai, khó khăn trong việc đi lại của người dân nên mới đây cử tri thị xã Thái Hòa đã kiến nghị di dời nhà ga Nghĩa Đàn ra khỏi trung tâm thị xã.

Tuy nhiên, sau đó Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản trả lời, khẳng định vẫn sẽ tiếp tục duy trì tuyến đường sắt hiện đã "bỏ hoang" hơn 12 năm này.

