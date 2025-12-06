VIDEO: Thót tim cảnh ô tô mắc kẹt trên đường ray khi đoàn tàu hỏa đang lao tới

Ngày 6-12, trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại hình ảnh một chiếc xe ô tô 4 chỗ khi lưu thông qua đường ngang dân sinh giữa cánh đồng thì bất ngờ bị mắc kẹt giữa đường ray khi một đoàn tàu chuẩn bị chạy qua.

Video ghi lại diễn biến sự việc ô tô mắc kẹt trên đường ray khi đoàn tàu chuẩn bị lao đến. Nguồn: MXH

Phát hiện sự việc, một người đi đường đã liên tiếp vẫy tay cảnh báo cho người lái tàu.

Phát hiện sự việc, lái tàu đã cho tàu dừng kịp thời tránh được xảy ra va chạm.

Sau khi sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều ý kiến đã ca ngợi hành động nhanh trí của người đi đường cũng như pha xử lý kịp thời của lái tàu đã góp phần ngăn không để xảy ra vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra vào chiều 5-12, tại lối đi tự mở Km 323+850, khu gian Vinh - Yên Xuân, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An. Sự việc khiến đoàn tàu phải dừng khẩn cấp.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động