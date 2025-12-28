Nghệ An hướng tới mục tiêu xuất khẩu 5 tỷ USD năm 2026

Triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Nghệ An ước đạt 4.524,5 triệu USD, tăng 42,6% so với năm 2024, vượt 13,11% kế hoạch và mục tiêu phấn đấu cả năm. Một số mặt hàng xuất khẩu tăng khá, điển hình như: thiết bị, linh kiện điện tử tăng 153%; hàng dệt may tăng 16%; giày dép các loại tăng 83%; dây điện và cáp điện tăng 13,7%....

Trong năm, hàng hóa của tỉnh đã xuất khẩu tới 154 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thị trường tiêu biểu gồm: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản. Tổng kim ngạch nhập khẩu cả năm ước đạt 4.035 triệu USD, tăng 49% so với năm 2024.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của tỉnh Nghệ An ước đạt 4.524,5 triệu USD. Ảnh: Mai Liễu



Ông Phạm Văn Hoá - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An chia sẻ, năm 2025, tỉnh Nghệ An đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp cấp bách và dài hạn để hỗ trợ doanh nghiệp, quyết tâm đạt mục tiêu đề ra.

Ngay từ đầu năm 2025, thực hiện Kế hoạch số 100/KH-TCT của Tổ công tác số 5 theo Quyết định định số 164/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã chủ động nắm bắt khó khăn của các doanh nghiệp theo tổ chỉ đạo tăng trưởng, tham mưu, thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo tăng trưởng lĩnh vực xuất, nhập khẩu năm 2025. Chủ động nắm bắt khó khăn của các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt các doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu trực tiếp sang Hoa Kỳ, ảnh hưởng về lệnh áp thuế đối với việc xuất khẩu của doanh nghiệp.

Song song đó, chỉ đạo các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu tỉnh Nghệ An đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, xuất khẩu hàng hóa thị trường Campuchia; xây dựng nghị quyết hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó đưa ra các chính sách cụ thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu; triển khai thực hiện Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc...

Tổ chức hoạt động, các đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm trong nước; tổ chức các diễn đàn kết nối cung - cầu xuất khẩu, kết nối giao thương tại các thị trường xuất khẩu lớn như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, ASEAN,...

Triển khai xúc tiến xuất khẩu theo định hướng nhóm mặt hàng ưu tiên theo từng giai đoạn, phù hợp với diễn biến của kinh tế thế giới, tận dụng các cơ hội thị trường quốc tế cũng như thị trường trong nước. Rà soát để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án thu hút đầu tư; đi vào sản xuất, xuất khẩu, nhất là các dự án công nghiệp trọng điểm của tỉnh, tạo nguồn hàng lớn cho xuất khẩu như: sản xuất, lắp ráp ô tô; các dự án sản xuất linh kiện điện tử,...

Các hoạt động kết nối cung - cầu xuất khẩu, kết nối giao thương, hội chợ giúp doanh nghiệp tìm kiếm và phát triển thị trường. Ảnh: Thu Huyền



Phối hợp Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài để kịp thời cung cấp, xử lý các vướng mắc về xuất nhập khẩu, phòng vệ thương mại, rào cản kỹ thuật tại các nước để các đơn vị liên quan và doanh nghiệp của tỉnh có giải pháp ứng phó kịp thời. Tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ AI để tìm kiếm thị trường, khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử như Amazon, Alibaba,...

Trong năm, ngành Công Thương Nghệ An đã tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu ứng phó với lệnh áp thuế của Hoa Kỳ; tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam...

Cung cấp các thông tin: tình hình hợp tác thương mại với Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Hàn Quốc, Mexico... tổng hợp danh sách các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp; cung cấp số liệu hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất khẩu nông sản năm 2025 cho Tổ chức WTO...

Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu năm 2026 đạt 5 tỷ USD

Tính đến năm 2025, doanh nghiệp Nghệ An đã xuất khẩu hàng hóa sang 170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới (tăng 45 thị trường so với năm 2020). Một số thị trường mới như: Mozambique, Serbia, Tunisia, Rwanda, Belize, Benin, Mauritania, Cộng hòa Dominica, Maldives, Paraguay,… cơ cấu thị trường có sự thay đổi tích cực theo hướng giảm mạnh sự phụ thuộc vào một số thị trường nhất định: Trung Quốc (19,5%), Hoa Kỳ (19%), Đông Nam Á (15%), Hồng Kông (9,6%), Hàn Quốc (9,6%), châu Âu (7,5%),….

Ngành chế biến, chế tạo đang trở thành động lực chính cho xuất khẩu của Nghệ An. Ảnh: Mai Liễu



Năm 2026, ngành Công Thương Nghệ An đặt ra chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt 5 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu hàng hoá đạt 4 tỷ USD. Để đạt mục tiêu đề ra, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy và nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, xuất khẩu; hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường, kết nối sản xuất và tiêu dùng, định hướng sản xuất hàng hóa; thực hiện đa dạng, linh hoạt các hoạt động, phương thức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Hướng dẫn các doanh nghiệp phát huy lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng. Cập nhật thường xuyên những biến động thị trường và chính sách thương mại tại các nước để các doanh nghiệp biết và chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Nghệ An tăng 16,47% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị gia tăng ngành công nghiệp (giá so sánh) ước đạt 24.419 tỷ đồng, tăng 15,82%/năm 2024. Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 135.429 tỷ đồng, tăng 14,01%/cùng kỳ năm 2024; đạt 112,85% kế hoạch đề ra và đạt 108,34%/ mục tiêu phấn đấu cả năm.

Tác giả: Mai Liễu

Nguồn tin: Báo Công Thương