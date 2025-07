Clip: Khoảnh khắc thanh niên lao đến kéo cháu bé khỏi đường ray chỉ trong tích tắc trước khi đoàn tàu lao đến

Your browser does not support the video tag.

Theo camera ghi lại, tại khu vực giao cắt giữa đường sắt thôn Cao Xá, một cháu bé đi xe đạp bất ngờ chạy băng qua đường ray khi đoàn tàu đang lao đến và phía sau có 2 phương tiện đã dừng lại. Thời điểm này, một nam thanh niên mặc áo cộc tay màu đen điều khiển xe máy đi đến, phát hiện cháu bé đang gặp nguy hiểm nên đã vội vứt xe xuống đường, lao đến kéo cháu bé khỏi đường ray chỉ trong tích tắc.

Được biết, nam thanh niên cứu cháu bé tên là Trần Văn Nam (SN 1997, trú tại thôn Lôi Xá, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng).

Theo chia sẻ từ nam thanh niên, vào khoảng 17h15 ngày 9/7, anh Nam điều khiển xe máy đi đến đoạn đường tàu Cao Xá thì nghe tiếng còi cảnh báo từ xa. Sau đó anh nhìn thấy tàu chạy đến rất gần, còn cháu bé đang loạng choạng ngay giữa đường ray. Thấy vậy, anh không kịp dựng chân chống xe máy xuống, vội lao đến kéo cháu bé lùi lại.

