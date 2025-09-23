Xe buýt húc văng xe tải đang dừng chờ đèn đỏ vào đường ray tàu hỏa

Vào khoảng 23h ngày 22/9, một xe tải mang BKS 29F-049.XX đang dừng đèn đỏ chờ tàu hỏa đi qua ở đường Ngọc Hồi (Hà Nội) bất ngờ bị xe buýt mang BKS 29B-613.XX.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Sau cú húc rất mạnh khiến xe tải văng xa vào đường ray tàu hỏa. Rất may thời điểm trên, tàu hỏa vừa đi qua nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Xe buýt bị hư hỏng nặng ở phần đầu

Xe tải bị húc văng vào đường ray cứu hỏa

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV