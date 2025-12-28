Xúc động lễ cưới tập thể của 11 cặp đôi công nhân ở Nghệ An

Ngày 28/12, tại trung tâm tiệc cưới Cung Lễ hội (phường Trường Vinh), Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An và các cơ quan, đơn vị đồng hành, tổ chức lễ cưới tập thể năm 2025 với chủ đề “Vòng tay Công đoàn - Vững bước tình yêu”.
Tham dự buổi lễ có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, nhà tài trợ và gia đình, người thân của 11 cặp đôi cô dâu chú rể.
Trước đó vào sáng cùng ngày, Ban tổ chức cùng 11 cặp đôi cô dâu chú rể đã dâng hoa lên Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh và cùng chụp hình lưu niệm.
Những chiếc xe hoa chở 11 cặp đôi cô dâu, chú rể cũng được ban tổ chức trang trí đẹp mắt.
Các cặp đôi nở nụ cười rạng rỡ chuẩn bị lên xe hoa đi vòng qua những tuyến phố trung tâm và về nơi tổ chức sự kiện. Trước đó, để chuẩn bị cho lễ cưới, các cặp đôi tham gia đã được ban tổ chức hỗ trợ đầy đủ các hạng mục như: nhẫn cưới, hoa cô dâu, bánh cưới, tiệc ngọt, trang điểm, chụp ảnh, quay phim và một bộ chăn màn.
Ngoài ra, ban tổ chức còn hỗ trợ thuê váy cưới cho cô dâu, vest cho chú rể và tặng mỗi cặp một bộ ảnh cưới. Nhờ sự hỗ trợ trọn gói này, các cặp đôi tiết kiệm đáng kể chi phí tổ chức hôn lễ.
11 cặp đôi công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp như: Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An, Công ty giày da Cypress… đã cùng thực hiện các nghi thức đám cưới trong sự chúc phúc của gần 300 đại biểu và khách mời. Đây là những đôi bạn trẻ đã vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng tổ ấm, nhưng vì điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình nên chưa thể tổ chức một lễ cưới trọn vẹn.
Chia sẻ trong ngày trọng đại, cô dâu Lê Thị Thu Hà (Hà Nam), công nhân Công ty Goertek – Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, cho biết: “Vợ chồng tôi yêu nhau đã nhiều năm nhưng nhiều lần phải hoãn cưới vì hoàn cảnh gia đình. Được tham gia lễ cưới tập thể do Công đoàn tổ chức, tôi thực sự xúc động. Không gian trang trọng, chu đáo, đúng như ngày cưới mà chúng tôi từng mơ ước".
Các cặp đôi được ban tổ chức trao tặng cặp nhẫn vàng tại lễ cưới. “Hai vợ chồng đều là công nhân xa nhà, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống nên chưa dám nghĩ đến một đám cưới đàng hoàng. Hôm nay được Công đoàn tổ chức lễ cưới chu đáo thế này, chúng tôi thực sự rất hạnh phúc và biết ơn”, Đào Thị Quỳnh, công nhân Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An không giấu được cảm xúc của mình.
Các cặp đôi trao nhau nhẫn uyên ương trong lễ cưới trọng đại. Vợ chồng chị Trần Thị Khánh Huyền (công nhân Công ty TNHH Giày Cypress Việt Nam) và anh Đào Văn Đức cũng không giấu được niềm hạnh phúc của mình. Anh chị bén duyên từ năm 2021 và đăng ký kết hôn đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Lời hẹn “hết dịch sẽ cưới” lại tiếp tục phải trì hoãn bởi sự xuất hiện của thiên thần nhỏ và guồng quay “cơm, áo, gạo, tiền”. Lễ cưới tập thể giúp chúng tôi tiết kiệm được khoản chi phí lớn để dành lo cho cuộc sống sau hôn nhân. Không cần mâm cao cỗ đầy, nhưng được tổ chức trang trọng, có đầy đủ nghi thức và sự chúc phúc của lãnh đạo, đồng nghiệp, với chúng tôi như vậy là quá đủ”, anh Đức chia sẻ. .
Phát biểu tại buổi lễ, ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết, lễ cưới tập thể là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, công nhân lao động. Trong điều kiện đời sống còn nhiều khó khăn, một lễ cưới trọn vẹn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Lễ cưới hôm nay không chỉ là ngày vui của 11 cặp đôi mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn, nếp sống văn minh, tiết kiệm. Từ đó tiếp thêm niềm tin, động lực để công nhân lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn, cùng xây dựng cuộc sống hạnh phúc, bền vững.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình, vun đắp hạnh phúc cho gia đình công nhân xứ Nghệ. Đồng thời, ông gửi lời chúc đến các cặp đôi luôn thủy chung, sẻ chia, cùng nhau xây dựng tổ ấm vững chắc, góp phần làm giàu cho quê hương đất nước
Các cặp đôi thực hiện nghi lễ cắt bánh và cùng nhau nâng ly chúc mừng hạnh phúc.
Lễ cưới tập thể năm 2025 không chỉ là một sự kiện ý nghĩa đối với 11 cặp đôi mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về tình người, tình đồng nghiệp và trách nhiệm của cộng đồng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.
