Xúc động lễ cưới tập thể của 11 cặp đôi công nhân ở Nghệ An

Ngày 28/12, tại trung tâm tiệc cưới Cung Lễ hội (phường Trường Vinh), Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An và các cơ quan, đơn vị đồng hành, tổ chức lễ cưới tập thể năm 2025 với chủ đề “Vòng tay Công đoàn - Vững bước tình yêu”.

Tham dự buổi lễ có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, nhà tài trợ và gia đình, người thân của 11 cặp đôi cô dâu chú rể.