Video: Sai lầm khó tin của hàng thủ Sông Lam Nghệ An

Hàng thủ Sông Lam Nghệ An lúng túng dẫn đến bàn thua khó tin - Video: FPT Play

Tối 26-10, Sông Lam Nghệ An tiếp đón Đông Á Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2025-2026. Trận đấu trên sân Vinh diễn ra với thế trận giằng co kịch tính.

Được chơi trên sân nhà, Nghệ An đã tạo nên một thế trận tốt và gây nhiều áp lực lên khung thành đối phương. Ở chiều ngược lại, đội khách cũng cho thấy quyết tâm cực lớn trong việc giành chiến thắng đầu tiên tại mùa giải năm nay.

Từ quả phạt góc ở phút thứ 8, Thanh Hóa đã gây ra tình huống sóng gió trước khung thành Sông Lam Nghệ An. Bóng chạm người cầu thủ đội chủ nhà trước khi tìm đến cột dọc. Ngay lập tức, cầu thủ Thanh Hóa đã lao vào đá bồi nhưng không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Văn Bình.

Phút 32, cầu thủ Thanh Hóa thực hiện một đường chuyền tưởng chừng không nguy hiểm, nhưng hậu vệ Văn Huy (Sông Lam Nghệ An) lại phá bóng không tốt. Bóng tìm đến chân của tiền đạo Rimario bên phía đội khách.

Trong khi đó, thủ thành Cao Văn Bình lại không hiểu ý đồng đội mà băng ra nhằm bọc lót cho hậu vệ đội nhà.

Nhận thấy khung thành trống, Rimario đã lập tức thực hiện pha dứt điểm tinh tế từ ngoài vòng cấm, mở tỉ số cho đội khách.

Nhận bàn thua bất ngờ, Sông Lam Nghệ An tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành.

Bước sang hiệp 2 thủ thành Cao Văn Bình tiếp tục làm cổ động viên đội nhà thót tim khi phá bóng trúng chân Văn Thắng trước khi bóng đến chân Nguyên Hoàng. May mắn đã đứng về phía Sông Lam Nghệ An, khi cú sút của cầu thủ này không thể chiến thắng được hàng thủ của đội chủ nhà.

Trận đấu khép lại với cách biệt tối thiểu 1-0, CLB Đông Á Thanh Hóa đã giành được chiến thắng đầu tiên của mình tại mùa giải năm nay. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An rớt xuống vị trí thứ 12 với 6 điểm qua 8 vòng đấu.

Tác giả: Anh Hào

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ