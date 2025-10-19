Công Vinh thực tập ở Sông Lam Nghệ An

Công Vinh theo đuổi con đường huấn luyện viên - Ảnh: CV9

Tối 18-10, khán giả bất ngờ thấy tiền đạo Lê Công Vinh xuống sân chúc mừng trận hòa ra mắt của HLV Văn Sỹ Sơn. Sông Lam Nghệ An (SLNA) bị Công An Hà Nội cầm hòa 1-1 ở vòng 7 V-League 2025-2026.

Những tưởng Công Vinh và đội bóng quê hương tái hợp sau những khúc mắc hồi tháng 11-2024. Thời điểm đó, SLNA công bố Công Vinh làm HLV trưởng nhưng cựu ngôi sao xứ Nghệ phủ nhận.

Thời gian trôi qua, Công Vinh vẫn giữ liên lạc với đội bóng cũ. Nay anh có việc trở lại để thực tập khi đang theo học khóa đào tạo bằng B huấn luyện viên chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Chương trình bằng B do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phối hợp tổ chức. Giảng viên là Giám đốc kỹ thuật VFF, ông Koshida Takeshi.

Khóa học bằng B giai đoạn 1 khai mạc hôm 9-9 và bế mạc ngày 19-9 ở Hà Tĩnh. Công Vinh làm lớp trưởng. Giai đoạn 2, 24 học viên sẽ báo cáo bài thực hành với đại diện FIFA.

Cựu cầu thủ không thuộc đội bóng chuyên nghiệp. Cho nên Công Vinh đã xin phép thực tập ở 2 đội U17 và U15 Sông Lam Nghệ An trong vòng một tuần, đến ngày 26-10 để làm báo cáo.

Giai đoạn 2 khóa đào tạo bằng B sẽ diễn ra ở TP.HCM vào tháng 11-2025. Công Vinh mong muốn có sự chuẩn bị tốt cho bài thực hành và đạt thành tích tốt khi tốt nghiệp.

Trước đây, Công Vinh tuyên bố không muốn làm HLV, nhưng nay lại đi học và mục tiêu là lên bằng Pro. Anh chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về ý nghĩa và mục tiêu của mình:

"Khi học lên bằng Pro, bạn không chỉ là một huấn luyện viên mà còn có thể trở thành một người quản lý. Đi học giúp cho tôi tiếp thu thêm nhiều kiến thức khoa học, những điều mới mẻ và hiện đại trong lĩnh vực quản lý bóng đá", Công Vinh cho hay.

Tác giả: Quang Thịnh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ