Nữ tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều gây tai nạn liên hoàn

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 30L-683.XX do một nữ tài xế điều khiển di chuyển từ Quốc lộ 21B qua nút giao Quang Trung - Quốc lộ 21B, sau đó đi ngược chiều trên đường Quang Trung.

Hiện trường sau khi xảy ra sự việc

Khi đến trước số nhà 760 Quang Trung, xe này xảy ra va chạm với 4 ô tô khác mang biển kiểm soát 30A-549.XX; 29K-035.XX; 29K-003.XX và 29H-914.XX.

Tại hiện trường, cả 5 phương tiện đều hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường, gây cản trở giao thông trong khu vực.

Các phương tiện hư hỏng nghiêm trọng sau va chạm

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường phân luồng giao thông và xử lý vụ việc.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 10 cho biết vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Nữ tài xế điều khiển xe biển kiểm soát 30L-683.XX đã được kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy và xuất trình các giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đo đạc, hoàn tất hồ sơ để giải quyết vụ tai nạn theo quy định.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV