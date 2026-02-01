Nữ tài xế sau khi uống bia lái xe ô-tô tông tử vong Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ở Đắk Lắk lĩnh 3 năm tù

Bị cáo Lê Thị Cẩm Chi thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CTV)

Bị cáo Chi là người điều khiển xe ô-tô gây tai nạn khiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đray Bhăng tử vong khi đang chỉ đạo và điều tiết giao thông trên Quốc lộ 27 vào ngày 3/10/2025.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ ngày 3/10/2025, bị cáo Chi điều khiển xe ô-tô mang biển kiểm soát 47A-461.73 đến quán của một người quen tại xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk để phụ nấu ăn. Khoảng 19 giờ cùng ngày, bị cáo Chi cùng với chủ nhà và 7 người đàn ông khác tổ chức ăn cơm và có uống bia. Trong quá trình đó, bị cáo Chi có uống khoảng 8 lon bia, thể tích mỗi lon 330ml, nồng độ cồn 4,5%.

Đến hơn 21 giờ cùng ngày, mẹ chồng gọi bị cáo Chi về nhà vì con nhỏ đang khóc nên bị cáo điều khiển xe ô-tô mang biển kiểm soát 47A-461.73 rời quán trở về nhà tại xã Ea Ktur. Khi di chuyển trên Quốc lộ 27 đoạn qua thôn 4, xã Đray Bhăng do không chú ý quan sát nên xe ô-tô của bị cáo Chi đã tông trúng ông Lê Phước Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đray Bhăng đang chỉ đạo và trực tiếp đứng điều tiết giao thông trên đoạn đường Quốc lộ 27 đang bị ngập nước.

Sau va chạm, bị cáo Chi dừng xe và cùng một số người khác đưa ông Toàn vào lề đường. Khi ông Toàn được đưa đi cấp cứu, bị cáo Chi rời khỏi hiện trường trở về nhà cho con ăn. Sau đó, bị cáo Chi rời khỏi nhà, bịa chuyện cãi nhau với chồng rồi nhờ một người bạn đến đón và ngủ qua đêm trên ô-tô cùng bạn. Trong quá trình đó, bị cáo Chi cũng tắt nguồn rồi vứt bỏ điện thoại của mình.

Đến sáng 4/10/2025, khi biết tin ông Toàn đã tử vong, bị cáo Chi mượn điện thoại gọi chồng đến đón mình rồi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã kiểm tra nồng độ cồn của bị cáo Chi nhưng tại thời điểm kiểm tra nữ tài xế này không vi phạm. Lý do là bị cáo Chi bỏ đi sau khi xảy ra tai nạn đến 8 giờ 30 phút ngày hôm sau mới ra đầu thú nên nồng độ cồn không còn. Tuy nhiên, quá trình điều tra, bị cáo Chi đã thừa nhận trước khi gây ra tai nạn có sử dụng bia. Ngoài ra, các nhân chứng khác đều thừa nhận có uống bia cùng nữ tài xế. Cơ quan Công an cũng trích xuất camera tại quán nhậu liên quan xác định bị cáo uống khoảng 8 lon bia. Vì vậy, quá trình điều tra xác định bị cáo Chi vi phạm Luật Phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 và Luật Trật tự an toàn giao thông năm 2024.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử phiên tòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cẩm Chi 3 năm tù giam.

Tác giả: Nguyễn Hoài Bão

Nguồn tin: nhandan.vn