VIDEO: Người đàn ông bịt mặt xông vào ngân hàng cướp 400 triệu đồng

Tối 29-5, một lãnh đạo TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết lực lượng công an đang khẩn trương truy bắt nghi phạm xông vào chi nhánh một ngân hàng ở khu Công Thành, Yên Thanh, TP Uông Bí cướp 400 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Nghi phạm cầm dao uy hiếp nhân viên ngân hàng cướp 400 triệu đồng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 53 ngày 29-5, một người đàn ông bịt mặt, mặc áo sẫm màu, đội mũ lưỡi trai, đi xe máy nhãn hiệu Honda Wave RS màu đỏ đen tới, xông vào ngân hàng cướp đi khoảng 400 triệu đồng.

Theo camera ghi lại, vụ việc diễn ra vào 16 giờ 53 ngày 29-5, tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn TP Uông Bí. Thời gian này, một người đàn ông mặc quần áo sẫm màu, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang mang balo và cầm một vật nghi là dao tới đe dọa nhân viên ngân hàng.

Camera ghi lại vụ cướp ngân hàng tại TP Uông Bí, Quảng Ninh

Vào thời điểm đó, chi nhánh ngân hàng khá vắng người, chỉ có 1 nhân viên và 2 người phụ nữ đang chờ.

Chỉ 5 giây sau khi vào ngân hàng và đặt balo lên quầy giao dịch, người đàn ông này nhảy qua vách ngăn, vào khu vực làm việc của nhân viên giao dịch rồi lấy đi số tiền để trên bàn.

Ngay sau khi lấy được số tiền, người này liền bỏ chạy. Toàn bộ sự việc diễn ra trong khoảng 20 giây.

Theo thống kê ban đầu, số tiền bị cướp đi khoảng 400 triệu đồng.

