Quay clip kẻ cướp ngân hàng tháo chạy, người dân bị doạ: "Đừng để tao điên lên"

Vào khoảng 14h ngày 21/4, tại phòng giao dịch Phú Mỹ của Ngân hàng VietinBank, nằm trong khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã xảy ra một vụ cướp. Thời điểm này, một người đàn ông mặc áo cộc tay, đội mũ và đeo khẩu trang kín mặt xông vào phòng giao dịch trên. Một phần diễn biến đã được camera an ninh ghi lại.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, khi bước vào bên trong, người đàn ông rút từ ba lô ra một con dao và một chai nước nghi là xăng rồi đổ lên người để đe dọa các giao dịch viên. Tiếp đó, đối tượng di chuyển xung quanh, ném ba lô vào quầy giao dịch và yêu cầu nhân viên cho tiền vào trong. Khi tiền được cho vào ba lô, người đàn ông rời khỏi ngân hàng rồi đi ra hướng quốc lộ 6.

Thông tin trên VTC News, anh X.C. cho biết bạn của anh chứng kiến sự việc đã đuổi theo người đàn ông trên, hô "cướp, cướp", đồng thời nói lớn là sẽ báo công an. Tuy nhiên, đối tượng đã tiến tới chiếc xe máy đỗ gần đó để bỏ trốn khỏi hiện trường. Trước đó, hắn đe dọa ngược lại bạn anh C.: "Mày đừng để tao điên lên".

Một nhân chứng khác chia sẻ trên VietNamNet cho biết, ông nghe thấy tiếng hô "cướp", liền chạy ra ngoài thì thấy 2 người đang dùng điện thoại quay lại cảnh tên cướp và hô hoán. Ông cầm một viên gạch định đuổi theo nhưng lúc đó nghi phạm đã lên xe máy và tẩu thoát.

Được biết, không có nhân viên ngân hàng nào bị thương trong vụ cướp.

Đến 19h50' tối 21/4, cổng vào phòng giao dịch được phong tỏa, không ai được vào trong. Lực lượng chức năng vẫn đang làm việc bên trong và ngoài chi nhánh ngân hàng này.

