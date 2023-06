Video: Khám phá vườn nho "độc nhất vô nhị" tại Nghệ An

Video

Lần đầu tiên trên mảnh đất Nghệ An, cây nho đã được thuần phục và trồng thành công ở xã Nghĩa Thuận, Thái Hòa. Với sản phẩm nho "made in Nghệ An" người dùng có thể ăn ngay khi vừa thu hoạch và ăn cả vỏ bởi nho được trồng hoàn toàn hữu cơ, không sử dụng sản phẩm hóa học.