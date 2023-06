Lê Công Vinh giao lưu cùng cầu thủ nhí ở Giải Bóng đá Cúp Báo Nghệ An

Chiều 8/6, tại Trung tâm Báo chí Báo Nghệ An diễn ra họp báo, bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25.

Dự họp báo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; đại diện các nhà tài trợ; các trưởng đoàn, huấn luyện viên các đội bóng tham gia giải,…Tham dự và giao lưu tại cuộc họp báo có Cựu Đội trưởng Đội tuyển Quốc gia, Quả bóng Vàng Việt Nam Lê Công Vinh; các cầu thủ Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An Đặng Văn Lắm, Phan Xuân Đại, Nguyễn Văn Bách… Đây là những cầu thủ đã trưởng thành từ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

Theo đó, giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 - năm 2023 chính thức khai mạc vào ngày 9/6, tại Sân thi đấu của CLB Sông Lam Nghệ An. Đây là giải thể thao thường niên do Báo Nghệ An phối hợp cùng Sở Văn hoá & Thể thao, Sở Giáo dục & Đào tạo và Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 9/6 và bế mạc vào chiều 16/6

Toàn cảnh cuộc họp báo.

Giải đấu năm nay quy tụ 28 đội bóng, trong đó có 9 đội Thiếu niên và 19 đội Nhi đồng, đến từ 20 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh về tham gia tranh tài. Trong đó, có 8 địa phương đăng ký tham gia thi đấu ở cả 2 lứa tuổi, gồm: Quế Phong, TX. Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, TX. Cửa Lò, TP. Vinh và Hưng Nguyên.

Các trận cầu kịch tính sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Nghệ An và sân cỏ nhân tạo của Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An, mở cửa tự do cho người hâm mộ tới theo dõi và cổ vũ các đội bóng yêu thích. Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 - năm 2023 áp dụng luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Giải năm nay tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, thể hiện ở công tác an sinh cụ thể, thiết thực hơn với những phần quà mang tính khích lệ, động viên rất ý nghĩa: tặng mỗi vận động viên dự giải 1 ba lô học sinh; tặng 18 xe đạp cho 18 cầu thủ là con hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 20 cháu ở Làng trẻ em SOS Vinh đồng hành, tham gia phục vụ giải; tặng giấy khen và các suất quà trị giá 500 nghìn đồng/suất cho 94 cầu thủ đạt danh hiệu Học giỏi, đá bóng hay...

Cựu Đội trưởng Đội tuyển Quốc gia, Quả bóng Vàng Việt Nam Lê Công Vinh bốc thăm chia bảng đấu lứa tuổi thiếu niên.

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã trải qua 24 mùa giải thành công, trở thành một trong những giải thể thao truyền thống tiêu biểu hàng năm của tỉnh Nghệ An. Đây cũng là một trong những giải bóng đá trẻ có lịch sử lâu đời nhất ở Việt Nam, nơi ươm mầm, phát hiện tài năng cho Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong cả nước.

Nhiều cầu thủ trưởng thành từ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, trở thành những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam qua các thời kỳ như Công Vinh, Văn Bình, Trọng Hoàng, Đình Đồng, Công Phượng, Nguyên Mạnh, Như Thuật, Quế Ngọc Hải, Hồ Tuấn Tài, Đình Bảo, Nguyễn Văn Hoàng, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Đinh Xuân Tiến, Lê Nguyên Hoàng, Cao Văn Bình, Nguyễn Văn Việt…

Người hâm mộ, cầu thủ nhí giao lưu với cựu Đội trưởng Đội tuyển Quốc gia, Quả bóng Vàng Việt Nam Lê Công Vinh

Tại cuộc họp cầu thủ nhí và người hâm mộ còn được giao lưu với Cựu Đội trưởng Đội tuyển Quốc gia, Quả bóng Vàng Việt Nam Lê Công Vinh; các cầu thủ trẻ Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An.

Sau phần giao lưu, Ban Tổ chức đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng cho các đội bóng tham dự giải.

Năm nay, đánh dấu chặng đường 25 năm gắn bó với công tác ươm mầm, phát hiện tài năng bóng đá trẻ, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An càng thêm phần ý nghĩa khi được tổ chức đúng dịp hướng tới kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn