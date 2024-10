Video ghi lại thảm kịch kinh hoàng: Nam thanh niên vừa vui vẻ chụp ảnh đã bị sóng cuốn trôi ngay trước mắt bạn bè

Theo tờ Mirror, sự việc xảy ra vào ngày 13/10, khi nạn nhân là Roni Josua Simanjuntak (20 tuổi) đang đi thăm bờ biển Indonesia cùng nhóm bạn của mình.

Ban đầu những con sóng không quá lớn và thậm chí một số người bạn của nam thanh niên còn đang bơi ngoài xa. Tuy nhiên, khi Roni chụp ảnh kỷ niệm, những con sóng bất ngờ dâng cao và đánh mạnh vào bờ biển.

Clip hiện trường vụ việc

Đoạn video do một người bạn nam thanh niên đăng tải đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc kinh hoàng này. Trong đoạn video có thể thấy Roni đang giơ hai tay đứng trên một tảng đá lớn, trong khi nhóm bạn đang đứng khá xa.

Khi con sóng bất ngờ dâng cao, Roni đã không hề phát hiện điều này và đã bị đẩy ngã trên mỏm đá. Những người bạn khi chứng kiến cảnh này đã bật cười nhưng nụ cười ấy dần biết mất khi nam thanh niên bị cuốn trôi.

Đến ngày 16/10, các nhà chức trách cho biết vẫn đang tìm kiếm Roni. Tuy nhiên, hoạt động tìm kiếm sẽ dừng lại nếu vẫn không thể tìm thấy.

“Những con sóng cao từ 1,9 - 4,2 mét” Phát ngôn viên của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia cho biết “Điều này đã tạo ra trở ngại rất lớn cho quá trình tìm kiếm của chúng tôi”.

Đến thời điểm hiện tại, Roni vẫn được coi là mất tích.

