VIDEO: Đột kích quán bar, phát hiện cô gái trẻ hít 31 bóng cười trong một đêm

Khuya 9-1, công an phường Phạm Ngũ Lão đã thu giữ 3 bình khí cười và nhắc nhở các đối tượng sử dụng bóng cười tại quán bar ở Bùi Viện (quận 1).

Công an phường Phạm Ngũ Lão đã thu giữ 3 bình khí cười và nhắc nhở các đối tượng sử dụng tại Siko Cockltail & Bar (đường Cống Quỳnh) trong khuya 9-1.

Đợt ra quân của lực lượng công an phường Phạm Ngũ Lão lần này nhằm kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở kinh doanh được đánh giá là nhạy cảm trên địa bàn.

Bất ngờ đột kích vào 23 giờ khuya 9-1 tại các quán bar: JAVA SGN Lounge (đường Trần Hưng Đạo), PlanB SaiGon – Hiphop Bar (đường Nguyễn Trãi), Siko Cockltail & Bar (đường Cống Quỳnh), lực lượng kiểm tra đã phát hiện một số vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy; cơ sở không ký hợp đồng lao động với nhân viên; có biểu hiện buôn bán bóng cười.

Qua công tác kiểm tra, đa số các cơ sở kinh doanh đều chấp hành nghiêm luật cấm Nghị quyết 173/2024/QH15 về việc cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ ngày 1-1-2025.

Tại thời điểm kiểm tra, 3 cơ sở đều đang hoạt động. Qua kiểm tra, lực lượng đã phát hiện nhiều quán bar vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy; không ký hợp đồng lao động với nhân viên; buôn bán bóng cười

Thời gian tới, các cơ quan chức năng của phường Phạm Ngũ Lão sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm cấm trong Nghị quyết 173/2024/QH15. Các hành vi buôn bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người trái phép sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Mục tiêu đảm bảo các hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện kịp thời và xử lý dứt điểm.

