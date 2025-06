Video bé trai bị diều cuốn bay lơ lửng trên không trung, cư dân mạng thót tim trước cảnh tượng "nghẹt thở"

Mùa hè là dịp nhiều em nhỏ được cha mẹ cho về quê nghỉ ngơi, vui chơi cùng ông bà và các anh chị em sau thời gian học tập căng thẳng. Giữa không gian đồng quê thoáng đãng, nhiều trò chơi tuổi thơ như thả diều, bắt cào cào, tắm sông… khiến các em không khỏi thích thú. Thế nhưng, niềm vui ấy đôi khi cũng tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường, đòi hỏi các bậc phụ huynh phải sát sao, để ý thường xuyên để đảm bảo an toàn.

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc khiến người xem "nín thở" khi một bé trai bị gió lớn cuốn theo chiếc diều, bay lơ lửng trên không trung giữa khoảng trời trống trải.

Trong gần 1 phút, những người bạn đi cùng chứng kiến cảnh tượng đó chỉ biết đứng tại chỗ, hướng mắt quan sát chăm chú mà chẳng thể làm gì khác.

Khoảnh khắc bé trai chới với, hai chân đạp trong không khí, khiến ai nấy đều rùng mình. May mắn thay, sau vài giây căng thẳng đến nghẹt thở, luồng gió bắt đầu yếu dần, chiếc diều chao xuống và bé trai từ từ tiếp đất. Các bạn chơi cùng nhanh chóng chạy lại đỡ bé, để đảm bảo an toàn.

Ảnh cắt từ clip

Dù chưa rõ sự cố trên xảy ra ở đâu nhưng cũng khiến nhiều người được phen hú vía. Sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc, nhưng đủ để trở thành lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh và người lớn khi để trẻ nhỏ vui chơi với các trò có liên quan đến sức gió lớn như thả diều. Những trò chơi tưởng chừng vô hại đôi khi lại trở nên nguy hiểm nếu không được giám sát kỹ càng.

Bên dưới phần bình luận nhiều người cũng bày tỏ sự lo lắng trước tình huống nguy hiểm nói trên, đồng thời cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh cần chú ý an toàn cho con nhỏ trong những ngày hè.

"Xem mà muốn đứng tim, may mắn quá chứ không thì hậu quả thật khôn lường! Diều bây giờ to và nặng hơn ngày xưa nhiều, cha mẹ nên giám sát kỹ khi con chơi trò này", tài khoản D.L chia sẻ.

"Có những cái diều to như cái thuyền thì gió to nó nhấc bổng các cháu lên thật.Nên có biển cảnh báo ở những nơi thường có trẻ thả diều, gió mạnh rất nguy hiểm, hoặc nên có người lớn theo dõi, để ý lúc các cháu vui chơi", một người khác góp ý.

Những phản ứng này cũng là lời nhắc nhở không chỉ cho phụ huynh mà cả cộng đồng trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi vui chơi ngoài trời.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn