Video ban công sập do du khách chụp ảnh nhóm, nhiều người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra sáng 4/2 tại khu nghỉ dưỡng ở làng Ban Chang Kham Luang, tỉnh Chiang Mai. Vào thời điểm đó, 45 tình nguyện viên y tế của Bệnh viện Tambon Ban Ton Pao tại địa phương đang tận hưởng kỳ nghỉ tại khu nghỉ dưỡng. Khi họ cùng tụ tập để chụp ảnh nhóm thì tai nạn xảy ra (video dưới, nguồn: Fox News).

Có hai người bị thương nặng với một người gãy chân phải và người còn lại bị thương ở đầu. Họ đã nhập viện điều trị. Trong khi đó, 10 người khác bị thương nhẹ đều đã xuất viện.

Nhân viên khu nghỉ dưỡng cho biết không ai nhận thấy phần ban công gặp sự cố có kết cấu yếu. Nhiều du khách lựa chọn chụp ảnh tại ban công này do quang cảnh đẹp của khu vườn ở dưới.

Giới chức địa phương cho biết khu nghỉ dưỡng xây dựng hợp pháp, đúng quy hoạch được phê duyệt nhưng sau đó chủ sở hữu đã thi công thêm ban công khi chưa được cấp phép.

Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra lại kết cấu tại khu nghỉ dưỡng và nếu xác định là không an toàn, địa điểm này có thể bị đóng cửa tạm thời. Những người bị thương trong vụ sập sẽ được bồi thường chi phí.

