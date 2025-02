Nghệ An: Nhiều hộ lan lộ móng, xiêu vẹo trên Quốc lộ 15

Nhiều lái xe thường xuyên di chuyển trên Quốc lộ 15 qua huyện Đô Lương (Nghệ An) phản ánh tình trạng hộ lan trên tuyến đường ngay đoạn cong cua Km280+300 đã lộ móng, xiêu vẹo lo ngại ảnh hưởng tới sự an toàn của người và phương tiện nếu chẳng may xảy ra tai nạn.

Hai bên hộ lan đã xiêu vẹo, các cột đỡ hộ lan lộ móng lo ngại không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nếu xảy ra tai nạn

Ngày 14/2, PV có mặt tại Km280+300, ghi nhận thực tế tại địa điểm trên đường khá hẹp, lại cong cua có khoảng 200m cột đứng hộ lan đã lộ móng bê tông, một vài cột đã mất hẳn phần bê tông móng.

Nhiều cột hộ lan đã bị xói lở phần móng

Dãy hộ lan hai bên đều đã xiêu vẹo, nghiêng hẳn về phía ngoài lề đường. Phần đất lề đường đã xói lở gần hết, có đoạn xói lở cách mặt đường nhựa khoảng 20 cm. Mặt đường đoạn này bị rạn nứt có phần bị lún xuống.

Có đoạn đất lề đường xói lở cách mặt đường nhựa khoảng 20 cm

Theo người dân thì, tình trạng hộ lan xiêu vẹo đã đã lâu, một phần do xói lở hết đất lề đường nên móng của các cột hộ lan cũng bị bong ra. Đoạn này cong cua nên các xe có tải trọng lớn thường vào cua sát mép đường nên đường bị lún khiến cho hộ lan xiêu vẹo.

Tác giả: Hà Thủy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn